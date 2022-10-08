Причиной ЧП на Крымском мосту назван подрыв

Национальный антитеррористический комитет России заявил, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, передает РИА Новости.



"Сегодня в 6 часов 7 минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении НАК.

Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета.

Арка над судоходной частью моста не повреждена.



Ранее сообщалось, что в результате ЧП никто не пострадал.



Власти Крыма заявили, что повреждения "не носят тяжелого характера" и будут оперативно устранены.

В настоящее время движение по мосту остановлено, готовится паромная переправа.











