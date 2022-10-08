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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Причиной ЧП на Крымском мосту назван подрыв

Просмотров:2930 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Причиной ЧП на Крымском мосту назван подрыв
© RT
Национальный антитеррористический комитет России заявил, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, передает РИА Новости.

"Сегодня в 6 часов 7 минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении НАК.
Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета.
Арка над судоходной частью моста не повреждена.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП никто не пострадал.

Власти Крыма заявили, что повреждения "не носят тяжелого характера" и будут оперативно устранены.
В настоящее время движение по мосту остановлено, готовится паромная переправа.







Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 8 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 18:55
Видимо будет ответка!
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:46
Движение по мосту уже началось, правда в усечённом варианте

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Банкир
  • master_kz
  • ЁмоЁ
  • Foxy-Hell
  • Eduard666
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:41
добавилась ещё одна строчка в историю "дружбы" Крыма с современной Украиной. Перекрытие воды крымчанам, отключение электроэнергии Крыму, транспортная блокада полуострова, аресты крымских рыбаков сейнера "Норд", провокации "флота" Украины в районе Керченского пролива...ну вот ещё добавился подрыв Крымского моста

Жить нужно непременно хорошо
 
-7
  • ЁмоЁ
  • Банкир
  • saktau
  • master_kz
  • Кинст
  • Eduard666
  • BOBBI
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Tango (Посетители) Сегодня, 14:37
Болше похоже на работу ФСБ. Почему именно рано утром выходного дня? Почему не арку?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Банкир
  • Eduard666
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 14:11
Ingul,
Это больше похоже на террористический акт.
 
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  • GIBSON.SG
 saktau (Посетители) Сегодня, 13:41
дорожник,но пока кто кого рвет мы сами видим
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:57
Это уже похоже на начало полномасштабной войны.
 
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  • Marat Schmidt
  • master_kz
  • StarlightDragon
  • Ирон
  • Foxy-Hell
  • Eduard666
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:23
2 октября проехал по мосту в Крым. Теперь у дочери на поезд билеты на руках Симферополь-С.Питербург.
Крымчане порвут майданутых за свой мостик

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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