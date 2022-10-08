Резкий рост цен на подсолнечное масло прогнозируют в Казахстане

На текущей неделе прошло заседание межведомственной комиссии под председательством министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. Представители отечественной масложировой отрасли возлагали на данную встречу большие надежды, поскольку там обсуждались вопросы экспорта подсолнечного масла, а также семян подсолнечника. Однако итоги мероприятия отраслевиков не порадовали, передает inbusiness.kz.
И вот почему: 30 сентября истек срок действия экспортных квот на вывоз семян подсолнечника. И нужно срочно принимать меры для того, чтобы сохранить хотя бы нынешние позиции в сфере. Вместо этого чиновники принимают решение только о рассмотрении введения экспортных пошлин на семена подсолнечника в размере 20%, с дальнейшим расчетом предельного минимального размера пошлины в валюте.
По мнению Национальной ассоциации переработчиков масличных культур, если вопрос затянется, это спровоцирует рост цен на подсолнечное масло. В прошлом маркетинговом сезоне его удалось сдерживать как раз благодаря введенному количественному ограничению вывоза сырья.
"Квоты в прошедшем сезоне показали свою эффективность. Достаточно вспомнить, как после 24 февраля взлетели цены на масло, поднявшись на мировом рынке примерно на 59% . У нас же данного скачка не было. Нам удалось сдержать рост цен внутри рынка и увеличить производство подсолнечного масла на 46% благодаря принятым ограничениям", – пояснил inbusiness.kz председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов.
Отраслевики отмечают: им из года в год приходится доказывать минсельхозу то, что у страны не то положение, чтобы разбазаривать сырье в другие страны. В текущем году валовой сбор семян подсолнечника в Казахстане может составить около 1 млн тонн, и это совсем не много.
В ассоциации считают, что в целях обеспечения динамичного развития масложировой, комбикормовой отраслей, птицеводства и животноводства, а следовательно, и укрепления продовольственной безопасности критически важно обеспечить развитие собственной перерабатывающей отрасли.
"Отечественные маслозаводы в силах переработать как внутренний, так и импортируемый подсолнечник из России, мощности перерабатывающих предприятий составляют порядка 3 млн тонн семян. Это огромный потенциал, которым не пользуется правительство, поощряя вывоз сырья. Масложировая отрасль, толком не успев начать прогрессировать, снова получает палки в колеса. Не так давно мы наблюдали сахарный "бум" и беспомощность попыток минсельхоза его остановить. А это результат импортозависимости и загубленной казахстанской перерабатывающей отрасли. С таким отношением в среднесрочной перспективе масложировую промышленность ждет аналогичный исход", – считает Ядыкар Ибрагимов.
Кроме того, эксперт отметил, что если минимальная сумма пошлины в валюте будет рассчитана некорректно, то это однозначно приведет к перетоку казахстанского подсолнечника в страны Средней Азии ввиду острого дефицита там данного товара. А такой расклад, в свою очередь, спровоцирует рост цен на готовую продукции внутри нашей республики. Раз приняли решение о введении экспортной пошлины, то необходимо в кратчайший срок рассчитать и запустить данный механизм, резюмирует представитель отраслевого союза.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz