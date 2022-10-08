Резкий рост цен на подсолнечное масло прогнозируют в Казахстане

На текущей неделе прошло заседание межведомственной комиссии под председательством министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. Представители отечественной масложировой отрасли возлагали на данную встречу большие надежды, поскольку там обсуждались вопросы экспорта подсолнечного масла, а также семян подсолнечника. Однако итоги мероприятия отраслевиков не порадовали, передает inbusiness.kz.



И вот почему: 30 сентября истек срок действия экспортных квот на вывоз семян подсолнечника. И нужно срочно принимать меры для того, чтобы сохранить хотя бы нынешние позиции в сфере. Вместо этого чиновники принимают решение только о рассмотрении введения экспортных пошлин на семена подсолнечника в размере 20%, с дальнейшим расчетом предельного минимального размера пошлины в валюте.



По мнению Национальной ассоциации переработчиков масличных культур, если вопрос затянется, это спровоцирует рост цен на подсолнечное масло. В прошлом маркетинговом сезоне его удалось сдерживать как раз благодаря введенному количественному ограничению вывоза сырья.



"Квоты в прошедшем сезоне показали свою эффективность. Достаточно вспомнить, как после 24 февраля взлетели цены на масло, поднявшись на мировом рынке примерно на 59% . У нас же данного скачка не было. Нам удалось сдержать рост цен внутри рынка и увеличить производство подсолнечного масла на 46% благодаря принятым ограничениям", – пояснил inbusiness.kz председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов.



Отраслевики отмечают: им из года в год приходится доказывать минсельхозу то, что у страны не то положение, чтобы разбазаривать сырье в другие страны. В текущем году валовой сбор семян подсолнечника в Казахстане может составить около 1 млн тонн, и это совсем не много.



В ассоциации считают, что в целях обеспечения динамичного развития масложировой, комбикормовой отраслей, птицеводства и животноводства, а следовательно, и укрепления продовольственной безопасности критически важно обеспечить развитие собственной перерабатывающей отрасли.



"Отечественные маслозаводы в силах переработать как внутренний, так и импортируемый подсолнечник из России, мощности перерабатывающих предприятий составляют порядка 3 млн тонн семян. Это огромный потенциал, которым не пользуется правительство, поощряя вывоз сырья. Масложировая отрасль, толком не успев начать прогрессировать, снова получает палки в колеса. Не так давно мы наблюдали сахарный "бум" и беспомощность попыток минсельхоза его остановить. А это результат импортозависимости и загубленной казахстанской перерабатывающей отрасли. С таким отношением в среднесрочной перспективе масложировую промышленность ждет аналогичный исход", – считает Ядыкар Ибрагимов.



Кроме того, эксперт отметил, что если минимальная сумма пошлины в валюте будет рассчитана некорректно, то это однозначно приведет к перетоку казахстанского подсолнечника в страны Средней Азии ввиду острого дефицита там данного товара. А такой расклад, в свою очередь, спровоцирует рост цен на готовую продукции внутри нашей республики. Раз приняли решение о введении экспортной пошлины, то необходимо в кратчайший срок рассчитать и запустить данный механизм, резюмирует представитель отраслевого союза.