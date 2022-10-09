Казахстанский банк больше не будет обслуживать россиян бесплатно

Банк “Фридом Финанс” вводит комиссию за выпуск карт для иностранных граждан в 15 тысяч тенге, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу банка.



Комиссия вводится с 7 октября. Вместе с тем теперь для получения карты необходимо личное присутствие. Раньше это можно было сделать онлайн.



Открыть карту или счет нашего банка нерезиденту РК можно только при личном присутствии в отделение банка — возможности открыть удаленно или по доверенности нет, – написано в сообщении.



Также учреждение убрало возможность начисления кешбэка, а также “льготную сумму по получению наличных и переводов”.



Для выпуска карты нерезиденту необходимы заграничный паспорт, ИИН, номер телефона и штамп в паспорте о пересечении границы.