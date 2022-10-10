Казахстан снижает добычу нефти: бензин подорожает?

В очередной раз страны ОПЕК – организации, которая объединяет экспортеров нефти, договорились сократить добычу нефти. Но на этот раз объем куда существеннее – на 2 миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября. Это, на минуточку, самое агрессивное сокращение со времен начала пандемии. Нефтяники таким образом пытаются удержать на плаву нынешние ценники на сырье, либо подстегнуть их к росту. Однако в США это решение назвали катастрофой. Что же оно сулит Казахстану – подорожание бензина или высокие ценники на нефть, разбирался корреспондент Azattyq Rýhy
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Американцы остались недовольны таким вердиктом ОПЕК. Они даже пытались убедить ряд стран Персидского залива не одобрять сокращение, опасаясь, что рост цен на нефть может привести к росту инфляции в США. Ведь основной «удар» берут на себя как раз-таки штаты и российские нефтяники. Но несмотря на такой расклад Казахстану тоже придется снизить объем работы.
Сохранение нынешних цен или возможное подорожание – основная причина такого решения. Ведь при недостатке сырья, как правило, увеличивается и его стоимость. На ценники бочек с нефтью, конечно, оказывают большое влияние вердикты ОПЕК. Но это – не единственное, из-за чего сокращают добычу.
«Последние месяцы страны-участницы ОПЕК не достигают выделенных квот. Например, Нигерия отставала от своей квоты на 700 тысяч баррелей в сутки, Россия на 1,2 миллиона баррелей в сутки, Казахстан тоже сильно отстал из-за проблем на Кашагане и КТК. И тем самым ОПЕК на сегодняшний день не выполняет взятые на себя обязательства по добыче. Добыча снизилась примерно на 3,5 миллиона баррелей в сутки. Поэтому ОПЕК задним числом узаконило существующую тенденцию», – объясняет генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов.
Аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов все же убежден, что адекватные цены на сырье – главная причина. Ведь ровно два года назад баррель нефти самой популярной марки Brent стоил вдвое меньше сегодняшних ценников – 40 долларов. Сейчас котировки колеблются, но уверенно держатся в коридоре 80-90 долларов, хотя ранее они превышали 100 долларов. Скатиться до показателей двухгодичной давности никто не хочет.
«Падение курсов – это уже начало рецессии. А начало рецессии вызывает падение спроса. И мы это уже увидели по ценам на нефть. Они же были за сто, а сейчас восемьдесят с хвостиком. Вот поэтому они и сократили, чтобы поднять цены», – считает Сергей Смирнов.
Вот только эксперты настроены весьма скептично. По мнению Нурлана Жумагулова, это никак не скажется на ценниках.
«Это никак не отразится. Все эксперты понимают, что на сегодняшний день глобальный спрос нефти снизился и то, что страны ОПЕК ограничивали добычу, никак не повлияло. Мы видим, что сейчас экономика многих стран стагнирует и спрос на нефть не такой большой. Спрос больше на газ. Сейчас газ на первом месте, а нефть вышла на второй план», – убежден генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана.
По его мнению, цены останутся в текущем коридоре – 85-90 долларов за баррель.
Но Казахстану все же придется сократить добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки. Для нашей страны объем весьма значительный, поэтому казахстанцы беспокоятся – не возникнет ли из-за заморских решений дефицита бензина в Казахстане с его последующим подорожанием? Но специалисты советуют не переживать по этому поводу, а вот водителям, едящим на дизеле, стоит волноваться.
«Думаю, что особо не повлияет на это. Автомобилистам не стоит пока волноваться, так как цены зафиксировали на полгода. Единственное, сейчас непонятно, как будут дела обстоять с зимним дизельным топливом, потому что традиционно мы всегда импортировали дизельное зимнее топливо. А сейчас из-за курсовой разницы зимнее дизтопливо очень дорого будет обходиться для наших оптовиков и АЗС. Это глупейшее решение нашего правительства, которое было принято в апреле – об увеличении акцизов на импорт дизельного топлива.
Когда страна зависит от импорта дизельного топлива, не надо было акцизы на импорт дизельного топлива увеличивать, потому что в конечном итоге это «сядет» в конечные цены на продукты. С 500 тенге до 35 тысяч тенге увеличили. На экспорт увеличивайте, а на производство и на импорт зачем? Если мы зависим, это приведет же к удорожанию цен. Понятно, что они исходили из логики, когда в марте-апреле рубль упал сильно по отношению к доллару и тенге – он стоил чуть ли не 4 тенге. Может, из-за этого тогда было такое решение принято. Но сегодня реалии таковы, что рубль стоит 8 тенге», – констатирует Нурлан Жумагулов.
Так что казахстанцам стоит запасаться зимним дизтопливом. Что касается бензина и нефти – тут пока все более стабильно. Следующая сессия ОПЕК состоится в декабре. Но судя по опасениям мировых нефтяников, некоторая турбулентность на рынке все еще сохраняется.
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