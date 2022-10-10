Увеличение молодежного возраста в Казахстане – помощь или медвежья услуга?

В Казахстане предложили повысить молодежный ценз до 35 лет. Министерство информации и общественного развития внесло изменения в законодательные акты по вопросам государственной молодежной политики, которые депутаты одобрили в первом чтении на пленарном заседании 28 сентября. Законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений в Кодекс РК “О здоровье народа и системе здравоохранения”, а также в закон “О государственной молодежной политике”. Если данная мера будет законодательно закреплена, то молодыми станут граждане от 14 до 35 лет. Ранее к этой возрастной категории относились соотечественники до 29 лет. Эксперты рассказали Liter.kz, какие плюсы и минусы есть у новой инициативы.



Повышение молодежного возраста – тенденция последних лет. В феврале 2021 года Всемирная организация здравоохранения обновила классификацию возрастов. В период с 18 лет до 44-х человек теперь считается молодежью, в 45-59 – среднего возраста, в 60-74 – пожилым, в 75-90 – стариком, а если ему больше 90 лет, то он долгожитель.



Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения профессор Елена Бурова отметила, что в социологии молодежью считаются люди от 18 до 33 лет. В то же время в западных странах уже давно принято считать молодежью граждан до 40 лет. Поэтому говорить о значимом повышении молодежного возраста в Казахстане не приходится, говорит эксперт.



Инициатива по повышению молодежного возраста объясняется поздним стартом современной молодежи. Молодые люди позже заканчивают учиться из-за повышения планки среднего образования, соответственно, позже получают образование в университете и трудоустраиваются, – говорит профессор.



Елена Бурова считает, что в глобальном смысле молодые люди находятся под влиянием западных стандартов мышления, действия социальных сетей и субкультур, которые не формируют качества взрослости, а, наоборот, пропагандируют снятие ответственности за свои решения и действия.



Мы перенимаем западные стандарты социализации, когда молодежь не торопится в полном социальном определении, субкультуры не формируют качества взрослости. Вследствие этого с каждым годом повышается возраст вступления в брак и появления в семье первого ребенка. Теперь парни и девушки стремятся сначала “встать на ноги”, обрести материальную независимость, приобрести жилье и только затем вступить в брак, – резюмировала эксперт.



Возрастной порог молодежи – это важная черта, которую государство подводит при формировании тех или иных мер поддержки и создании возможностей для молодых поколений, отметили в казахстанском научно-исследовательском центре “Молодежь”.



Казахстанцы – молодая нация. По данным Бюро национальной статистики, на начало текущего года население страны в возрасте от 14 до 29 лет составило 3,74 млн человек, это каждый пятый житель республики.



Этот возрастной диапазон закреплен текущей редакцией Закона “О государственной молодежной политике”. Вопрос увеличения этого диапазона был не только предметом общественной дискуссии, но и рассматривался как в ходе заседаний Национального совета общественного доверия, так и в стенах Парламента.



В НИЦ пояснили, что в рамках обсуждаемых изменений к данному закону рассматривается в том числе увеличение возрастного порога молодежи до 35 лет. При подобном повышении верхнего возрастного порога к молодежи уже можно будет отнести порядка 6,2 млн человек.



Увеличение верхнего ценза возраста молодежи связано и с увеличением средней продолжительности жизни и усилением социальной ориентации политики многих стран, в том числе и нашей, рассказали в НИЦ “Молодежь”.



К сожалению, раньше, да и в текущий момент, некоторые механизмы поддержки молодежи со стороны государства оказывались недоступны для страны. Так как молодые люди были заняты получением образования, наработкой первого профессионального или предпринимательского опыта, созданием семьи и т. д. Но в момент, когда они подступали к необходимости получения определенной поддержки и соответствовали установленным к ним требованиям, они уже выходили из установленной возрастной категории, – пояснили специалисты центра.



Стоит отметить, что в 2021 году на 1,14 лет сократилась продолжительность жизни казахстанцев по сравнению с 2020 годом. Это связано с рекордным количеством смертей соотечественников в период пандемии коронавирусной инфекции, но высокая рождаемость “спасла” от худшего снижения.



В 2021 году на 9,4% (по сравнению с предыдущим годом) увеличилось число сограждан, вступающих в брак. Но одновременно с этим казахстанцы стали позже создавать собственную семью. В 2021 году средний возраст мужчин, вступающих в первый брак, составил 27,9 лет в городской местности, и 27,7 в сельской. До этого цифры были на уровне 27,5– 27,6 лет соответственно. Женщины также стали создавать семьи позже. В городах средний возраст невест 25,6 лет, в селах 24,4. Увеличение по обеим категориям произошло на 0,4 года. Основной возраст рождения детей остается 25+. При этом средний возраст матерей 29,5 лет, – рассказывает главный менеджер Института прикладных этнополитических исследований Аяулым Сагынбаева.



Кто в выигрыше?



Любопытно, что ряд государственных программ для молодежи “обогнали” саму инициативу повышения возрастных категорий. Некоторые продукты изначально были рассчитаны на категорию до 35 лет. К примеру, это инструменты, предлагаемые “Отбасы банком”, или вхождение в Президентский молодежный кадровый резерв. То есть новая инициатива по сути подстраивается под уже имеющиеся реалии и требования многих программ.

Но есть и ложка дегтя в бочке меда. Как отметила демограф Аяулым Сагынбаева, увеличение возрастного ценза молодежи неизбежно вызовет ухудшение ряда статистических показателей – с увеличением численности молодежи мы можем ожидать увеличение показателей доли NEET-молодежи (молодые люди, которые в силу экономических, политических, социальных причин не учатся и не работают), безработицы, заболеваемости, смертности, преступности и других социально значимых показателей.

В целом ожидается повышение возраста для потенциальных участников стипендиальных программ и программ поддержки молодых предпринимателей. Это проект “Бизнес Бастау”, программы присуждения государственной премии “Дарын”, грантов “Тәуелсіздік ұрпақтары”, программ трудоустройства “С дипломом в село”, “Жасыл ел”, “Серпін”, “Молодежная практика”, “Ұлттық рухани жаңғыру, новые молодежные проекты, например, “Улттык Рухани Жангиру”, где есть блок “Поколение Независимости”, благодаря которому можно получить квоту на жилье.



Увеличивающееся количество молодежи с 3,74 миллиона человек до 6,2 миллиона должно помочь зазвучать голосу молодых увереннее и громче. Так, в настоящее время, чтобы вступить в молодежное крыло партии AMANAT, возраст претендента не должен превышать 29 лет. Расширение возрастных рамок позволит вступить в партию большему числу казахстанцев.



Потенциально может увеличиться и возрастной период призыва на срочную службу в армию.



Таким образом, расширение возрастных рамок молодежи позволит расширить доступ для существенной доли населения к различным социальным “лифтам” и “лестницам”, но, безусловно, приведет к увеличению нагрузки на них и увеличению конкуренции, – добавили в НИЦ.