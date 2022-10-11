Новая Зеландия ввела санкции против России

Новая Зеландия ввела санкции против 51 бизнесмена из России и 24 чиновников, связанных с присоединением к России территорий, передает Tengrinews.kz.
Согласно обновленному списку, опубликованному МИД страны, под санкции попали председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, экс-президент и бывший гендиректор "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель правления акционерного общества "Росгеология", председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков, владелец и президент Mercury group Игорь Кесаев.
"Также под санкциями находится Evraz plc, сталелитейная компания, которая производит более 25 процентов всех российских железнодорожных колес и почти все железнодорожные пути России. Господин Абрамов является основателем и бывшим генеральным директором Evraz, а также его вторым по величине акционером", - рассказала министр.
Среди прочих в санкционном списке - генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" корпорации "Ростех" Александр Михеев, председатель правления российской газовой компании ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, основатель и экс-председатель совета директоров компании "Русагро" Вадим Мошкович, президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.
Кроме того, власти ввели новые ограничения на экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино и морепродукты, а также рестрикции в нефтегазовой сфере.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.