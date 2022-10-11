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Новая Зеландия ввела санкции против России

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Новая Зеландия ввела санкции против России
Фото:elements.envato.com
Новая Зеландия ввела санкции против 51 бизнесмена из России и 24 чиновников, связанных с присоединением к России территорий, передает Tengrinews.kz.

Согласно обновленному списку, опубликованному МИД страны, под санкции попали председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, экс-президент и бывший гендиректор "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель правления акционерного общества "Росгеология", председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков, владелец и президент Mercury group Игорь Кесаев.

"Также под санкциями находится Evraz plc, сталелитейная компания, которая производит более 25 процентов всех российских железнодорожных колес и почти все железнодорожные пути России. Господин Абрамов является основателем и бывшим генеральным директором Evraz, а также его вторым по величине акционером", - рассказала министр.

Среди прочих в санкционном списке - генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" корпорации "Ростех" Александр Михеев, председатель правления российской газовой компании ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, основатель и экс-председатель совета директоров компании "Русагро" Вадим Мошкович, президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.

Кроме того, власти ввели новые ограничения на экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино и морепродукты, а также рестрикции в нефтегазовой сфере.


Источник: tengrinews.kz
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