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Возврат земель: 33 участка вернули государству

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Возврат земель: 33 участка вернули государству
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Агентство по противодействию коррупции сообщило о возвращении в государственную собственность 33 земельных участков в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Антикоррупционной службой начато 10 досудебных расследований по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков в отношении сотрудников социально-предпринимательских корпораций (СПК). Расследования ведутся по представленным материалам Агентства по защите и развитию конкуренции.

В Астане, Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участков, которые переданы местными исполнительными органами для инвестиционных проектов в СПК Astana, "Тараз", "Сарыарқа" и "Солтүстік", - говорится в сообщении.

По данным Антикора, нарушая требования Земельного и Предпринимательского кодексов, земельные участки выдавали юрлицам, которые реализовали проекты, не включенные в перечень приоритетных видов деятельности.

"К примеру, в Карагандинской области в период 2019-2021 годов акиматами Караганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева предоставлены СПК "Сарыарқа" 36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм Предпринимательского кодекса и генеральных планов городов.

В Северо-Казахстанской области на основании постановлений акимата Петропавловска предоставлены шесть земельных участков для СПК "Солтүстік". Далее они были переданы застройщикам без проведения торгов", - заявили в ведомстве.

В городе Астане и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы восемь и пять участков соответственно, добавили в Антикоре.

"По представлению территориальных департаментов Антикоррупционной службы акиматами возвращено в госсобственность 33 незаконно выданных земельных участка. Таким образом, предпринятыми мерами предотвращено причинение вреда охраняемым законом интересам государства", - заключили в агентстве.


Источник: tengrinews.kz
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