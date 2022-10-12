Число заболевших коронавирусом выросло почти в 2 раза за сутки

За сутки, 11 октября, коронавирус выявили у 50 человек в Казахстане, тогда как днем ранее суточный прирост составлял 26 человек. Еще 6 человек обратились к врачам с пневмонией с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Вчера зарегистрировали 50 человек с положительным ПЦР-тестом и 6 человек с пневмонией с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-анализе.
На утро 12 октября лечение от COVID-19 продолжают получать 1 039 человек (из них 902 КВИ+ и 137 КВИ-). В стационарах находятся 106 пациентов, продолжают лечение на дому 933 пациентa.
В тяжелом состоянии в настоящее время 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
С начала пандемии от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 19 тысяч 52 человека, из них 5 360 человек имели отрицательный ПЦР-анализ.
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