Министр призвал казахстанцев не заниматься домыслами о кризисе в ОДКБ.

У Казахстана с Россией по военной части всё уже отработано, новых соглашений подписывать не будут. Об этом в кулуарах Акорды сообщил министр обороны РК Руслан Жаксылыков.



"По военному сотрудничеству у нас все вопросы уже отработаны", – сказал министр.



Журналисты также напомнили, что Кыргызстан и Армения отменили учения ОДКБ в этом году, и спросили, нет ли никаких волнений в организации.



"Никакого кризиса нет. В плане участия нашего государства у нас всё стабильно. Республика Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые мы заранее утверждали. Поэтому говорить о какой-то панике или же каких-то проблем нет смысла. Давайте будем опираться на наше государство, на наше законодательство. Мы выполняем все установленные нормы, у нас всё в порядке", – подчеркнул Руслан Жаксылыков.



Глава Минобороны уточнил, что мудрость народа и руководства Казахстана способствовало тому, что у страны нет вооруженных конфликтов с соседями. Участие в организации, по его словам, политически и экономически целесообразно. Министр призвал казахстанцев не заниматься домыслами.



"Мы исходим из целесообразности. Если мы считаем, что это выгодно для нашего государства, мы идём по этому пути, по нашим интересам. На сегодняшний день никаких проблем (с Россией. – Авт.) у нас нет. Всё в рамках договорных обязательств", – резюмировал он.