«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 12 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.95 KZT
  • €1 = 460.65 KZT
  • 1 RUB = 7.44 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр призвал казахстанцев не заниматься домыслами о кризисе в ОДКБ.

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 10:41
Министр призвал казахстанцев не заниматься домыслами о кризисе в ОДКБ.
Иллюстративное фото
У Казахстана с Россией по военной части всё уже отработано, новых соглашений подписывать не будут. Об этом в кулуарах Акорды сообщил министр обороны РК Руслан Жаксылыков.

"По военному сотрудничеству у нас все вопросы уже отработаны", – сказал министр.

Журналисты также напомнили, что Кыргызстан и Армения отменили учения ОДКБ в этом году, и спросили, нет ли никаких волнений в организации.

"Никакого кризиса нет. В плане участия нашего государства у нас всё стабильно. Республика Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые мы заранее утверждали. Поэтому говорить о какой-то панике или же каких-то проблем нет смысла. Давайте будем опираться на наше государство, на наше законодательство. Мы выполняем все установленные нормы, у нас всё в порядке", – подчеркнул Руслан Жаксылыков.

Глава Минобороны уточнил, что мудрость народа и руководства Казахстана способствовало тому, что у страны нет вооруженных конфликтов с соседями. Участие в организации, по его словам, политически и экономически целесообразно. Министр призвал казахстанцев не заниматься домыслами.

"Мы исходим из целесообразности. Если мы считаем, что это выгодно для нашего государства, мы идём по этому пути, по нашим интересам. На сегодняшний день никаких проблем (с Россией. – Авт.) у нас нет. Всё в рамках договорных обязательств", – резюмировал он.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика