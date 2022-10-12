Токаев пригласил катарские компании инвестировать в Казахстан

Лидеры Казахстана и Катара провели переговоры в расширенном формате, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-катарских отношений, уделив особое внимание аспектам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Катар в качестве авторитетного члена международного сообщества, играющего важную роль на мировой арене.
"Главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности оказать всяческую поддержку катарским компаниям и пригласил их принять активное участие в реализации совместных инвестиционных проектов в нашей стране. В частности, он указал на наличие возможностей в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, финансов", - отметила пресс-служба Акорды.
Президент напомнил, что в следующем году Казахстан и Катар отметят 30-ю годовщину установления дипломатических отношений.
"Это знаковая веха. За этот период мы установили тесное межгосударственное сотрудничество. Налажен конструктивный политический диалог, основанный на узах традиционной дружбы и прочного партнерства. Ярким свидетельством этому являются построенные в Астане мечеть "Аль-Фараби" и образовательный центр имени шейха Тамима. Кроме того, недавно начато строительство перинатального центра в селе Отеген батыр Алматинской области. Мы всегда будем помнить о всесторонней поддержке и вкладе Государства Катар в развитие нашей страны. Готовы и впредь укреплять казахско-катарские отношения", - заявил Глава государства.
Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил Касым-Жомарту Токаеву признательность за теплое гостеприимство и поздравил его с предстоящими Днем республики.
Лидер Катара заявил о приверженности дальнейшему развитию всесторонних связей с Казахстаном, подчеркнув необходимость активизации работы двусторонней межправительственной комиссии. Он также высказался за продолжение работы в рамках многосторонних структур, в том числе по линии СВМДА.
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