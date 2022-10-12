«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 12 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.95 KZT
  • €1 = 460.65 KZT
  • 1 RUB = 7.44 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Костанайский школьник спел со знаменитой Кончитой Вурст

Просмотров:619 Опубликовано: Сегодня, 14:34
Костанайский школьник спел со знаменитой Кончитой Вурст
Фото с сайта qostanay.tv
Костанайский школьник Чингиз Агибаев выступил на венской сцене с победителем Евровидения из Австрии Кончитой Вурст. Он сам стал одним из победителей международного фестиваля «Sound Sensation» для людей с ограниченными возможностями по слуху, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Костанайские новости.

Фестиваль недавно проходил в Вене (Австрия), сразу в двух форматах — онлайн и оффлайн. Он собирает творческих людей разных возрастов (слабослышащих и не слышащих вовсе) со всех уголков мира. В этот раз заявки подали несколько тысяч участников. В десятку лучших, которых пригласили на большой концерт в Вену, попал и наш земляк. Он был единственным представителем СНГ.

12-летний Чингиз Агибаев сегодня учится в Костанайском академическом лицее. Увлечен вокалом, шахматами и танцами. Мальчик родился с нейросенсорной тугоухостью 1-2 степени, а в три года слух его покинул вовсе. Но после кохлеарной имплантации у Чингиза началась новая жизнь. Он стал не только слышать музыку, но и петь. А затем и побеждать на международных фестивалях. В его копилке: «Ритмы улитки» в Варшаве, «Волшебная Симфония» в Санкт-Петербурге и т.д.

В этот раз наш Чингиз покорил зрителей в концертном зале «Lovely Saal» на международном фестивале «Sound Sensation», проходившем в Вене. Гостем фестиваля стал австрийский поп-певец Кончита Вурст (он же Томас Нойвирт), ставший известным после победы на Евровидении в образе «женщины с бородой» (с его помощью певец стремится дать повод задуматься о природе ксенофобии и о толерантности). Томас в рамках этого фестиваля выбрал для своего дуэта нашего Чингиза, они исполнили песню «You Rock». А после прислал в Костанай письмо с благодарностью.

«Конечно отдельное спасибо преподавателю по вокалу Танзиле Бикчентаевой, — отметила мама нашего героя Ляззат Агибаева. — Она очень многое делает для того, чтобы её ученики не просто хорошо пели, а росли духовно. Конечно, я горжусь своим сыном. История Чингиза — это мотивация для развития своих талантов людей с нарушениями слуха».


Источник: qostanay.tv
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:45
пфпфпфпфпфпфп ))))))))))))
радость то какая

«женщины с бородой»


зачем что то скрывать называйте уже вещи своими именами
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • strana.kz
 Darkman (Посетители) Сегодня, 17:24
Ужас.... Как согласились на это....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Darkman
  • tata2020
  • strana.kz
 Лулу (Посетители) Сегодня, 17:04
Люди вы с дуба рухнули?Наш пацан с заморским п......м?И этим мы гордимся?
 
-1
  • Ashat
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Darkman
  • tata2020
  • strana.kz
 OpOp (Посетители) Сегодня, 16:46
пытаются пропихнуть нам свои "ценности"
 
-1
  • Ashat
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • vlad75
  • Космос
  • xerox
  • Darkman
  • tata2020
  • strana.kz
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 15:04
Гостем фестиваля стал австрийский поп-певец Кончита Вурст (он же Томас Нойвирт), ставший известным после победы на Евровидении в образе «женщины с бородой» (с его помощью певец стремится дать повод задуматься о природе ксенофобии и о толерантности). Томас в рамках этого фестиваля выбрал для своего дуэта нашего Чингиза, они исполнили песню «You Rock». А после прислал в Костанай письмо с благодарностью.


Родителям это зачем? Чем тут гордится не пойму.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика