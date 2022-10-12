Костанайский школьник спел со знаменитой Кончитой Вурст

Костанайский школьник Чингиз Агибаев выступил на венской сцене с победителем Евровидения из Австрии Кончитой Вурст. Он сам стал одним из победителей международного фестиваля «Sound Sensation» для людей с ограниченными возможностями по слуху, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Костанайские новости.



Фестиваль недавно проходил в Вене (Австрия), сразу в двух форматах — онлайн и оффлайн. Он собирает творческих людей разных возрастов (слабослышащих и не слышащих вовсе) со всех уголков мира. В этот раз заявки подали несколько тысяч участников. В десятку лучших, которых пригласили на большой концерт в Вену, попал и наш земляк. Он был единственным представителем СНГ.



12-летний Чингиз Агибаев сегодня учится в Костанайском академическом лицее. Увлечен вокалом, шахматами и танцами. Мальчик родился с нейросенсорной тугоухостью 1-2 степени, а в три года слух его покинул вовсе. Но после кохлеарной имплантации у Чингиза началась новая жизнь. Он стал не только слышать музыку, но и петь. А затем и побеждать на международных фестивалях. В его копилке: «Ритмы улитки» в Варшаве, «Волшебная Симфония» в Санкт-Петербурге и т.д.



В этот раз наш Чингиз покорил зрителей в концертном зале «Lovely Saal» на международном фестивале «Sound Sensation», проходившем в Вене. Гостем фестиваля стал австрийский поп-певец Кончита Вурст (он же Томас Нойвирт), ставший известным после победы на Евровидении в образе «женщины с бородой» (с его помощью певец стремится дать повод задуматься о природе ксенофобии и о толерантности). Томас в рамках этого фестиваля выбрал для своего дуэта нашего Чингиза, они исполнили песню «You Rock». А после прислал в Костанай письмо с благодарностью.



«Конечно отдельное спасибо преподавателю по вокалу Танзиле Бикчентаевой, — отметила мама нашего героя Ляззат Агибаева. — Она очень многое делает для того, чтобы её ученики не просто хорошо пели, а росли духовно. Конечно, я горжусь своим сыном. История Чингиза — это мотивация для развития своих талантов людей с нарушениями слуха».