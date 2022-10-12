Цены на аренду жилья начали снижаться в некоторых городах Казахстана. Снижение цен за последнюю неделю было отмечено в Петропавловске, Актобе, Павлодаре, Уральске, а также Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Krisha.kz.



Аналитики Krisha.kz представили данные мониторинга цен на арендные квартиры за последнюю неделю, 5–12 октября. В тех городах, где произошел арендный ажиотаж в первые недели после объявления о частичной мобилизации в России, начали снижаться арендные ставки.



К примеру, самые значительные снижения за неделю отмечены в Петропавловске и Актобе (снижение цен более чем на 14 процентов, в среднем около 4400 тенге за квадратный метр), а также Уральске и Павлодаре (более 10 процентов). В Астане цены на арендное жилье за последнюю неделю снизились на 6,8 процента.



При этом аренда подорожала в Алматы, Актау, Караганде, Усть-Каменогорске, Шымкенте. В Алматы за неделю цены на аренду увеличились сразу на 8,9 процента (цена за 1 квадратный метр 5555 тенге), в Актау - на 9,8 процента (3035 тенге за квадрат).



Отмечается, что в Алматы пока снижения не наблюдается, отчасти из-за изменения структуры рынка и дефицита дешевых квартир. На 12 октября город лидирует по абсолютному показателю цен на квартиры - 270 тысяч тенге за однокомнатную, 500 тысяч за двухкомнатную и 750 тысяч за трехкомнатную. На втором месте по ценам Астана - 250 тысяч тенге за однокомнатную, 350 тысяч за двухкомнатную и 500 тысяч за трехкомнатную.



Ранее сообщалось, что в приграничных с Россией регионах цены на аренду жилья выросли от 15 до 34 процентов.