У берегов Мексики выловили редкую рыбу, которую называют "предвестницей катастроф"

У побережья мексиканского штата Синалоа рыбаки выловили редкую глубоководную рыбу, которую в ряде стран считают предвестницей природных катаклизмов, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на New York Post.Пойманный обитатель морских глубин - это так называемый сельдяной король, или ремень-рыба (Regalecus glesne). Он считается самой крупной костистой рыбой, поскольку может вырастать до 17 метров. Выловленная особь имеет серебристый оттенок и огненно-оранжевую кисточку на голове.Ремень-рыба обитает на глубинах от 500 до 1000 метров, поэтому поймать ее редкая удача для рыбаков. На поверхность выходит из-за движения тектонических плит, штормов и течений. Также они всплывают, когда размножаются, заболевают или умирают от старости.В Чили и Японии у местных жителей существует поверье, что "сельдяной король" попадается в сети или всплывает из глубин перед цунами, землетрясениями или другими природными катастрофами. Их появление считается плохим знаком.Так, в 2011 году сообщалось, что незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков таких рыб.