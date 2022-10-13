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У берегов Мексики выловили редкую рыбу, которую называют "предвестницей катастроф"

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 07:57
У берегов Мексики выловили редкую рыбу, которую называют "предвестницей катастроф"
Фото из открытых источников
У побережья мексиканского штата Синалоа рыбаки выловили редкую глубоководную рыбу, которую в ряде стран считают предвестницей природных катаклизмов, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на New York Post.

Пойманный обитатель морских глубин - это так называемый сельдяной король, или ремень-рыба (Regalecus glesne). Он считается самой крупной костистой рыбой, поскольку может вырастать до 17 метров. Выловленная особь имеет серебристый оттенок и огненно-оранжевую кисточку на голове.

Ремень-рыба обитает на глубинах от 500 до 1000 метров, поэтому поймать ее редкая удача для рыбаков. На поверхность выходит из-за движения тектонических плит, штормов и течений. Также они всплывают, когда размножаются, заболевают или умирают от старости.

В Чили и Японии у местных жителей существует поверье, что "сельдяной король" попадается в сети или всплывает из глубин перед цунами, землетрясениями или другими природными катастрофами. Их появление считается плохим знаком.

Так, в 2011 году сообщалось, что незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков таких рыб.



Источник: Tengrinews.kz
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