«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.89 KZT
  • €1 = 463.89 KZT
  • 1 RUB = 7.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Более 18 тысяч человек покинули Казахстан за 8 месяцев

Просмотров:477 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Более 18 тысяч человек покинули Казахстан за 8 месяцев
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за январь-август 2022 года из Казахстана уехало 18 275 человек, прибыло в страну 9 595 человек, сальдо миграции по-прежнему отрицательное – минус 8 680 человек, сообщает Zakon.kz.

При этом в основном миграционный обмен происходит с государствами СНГ. Так, доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, выехавших в страны СНГ – 85,1% от общего числа мигрантов.

Как отмечают статистики, количество мигрантов, переезжающих в пределах регионов страны уменьшилось на 2,1%.

Чаще все внутренние мигранты выбирают для жилья три региона страны: города Алматы, куда переехало 24 711 человек, Астану, там поселилось 22 960 человек, и Шымкент (2 154 человека).


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика