Аким, уволенный за пьяную езду, возглавил другое село в ЗКО

Чуть больше года назад акима села Янайкино в ЗКО Аугана Альмурзина уличили в езде за рулем в нетрезвом состоянии. Совет по этике рекомендовал уволить провинившегося сельского главу. Однако на днях стало известно, что он вновь занял место акима, только в соседнем населенном пункте, передает Liter.kz со ссылкой на “Мой город”.



В июле 2021 года акима села Янайкино района Байтерек в ЗКО привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Аугана Альмурзина арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет. С должности акима его уволили.



Оказалось, через два месяца после случившегося он прошел тестирование на госслужбу и устроился главным специалистом в сельский акимат, который ранее возглавлял. Накануне стало известно, что Альмурзина жители избрали акимом Кушумского сельского округа, отдав в его пользу 80% голосов.



Да, действительно, он был уволен, но это не является дискредитирующим фактом. После отстранения от должности сельского акима, через два месяца он успешно прошел тестирование на госслужбу и устроился работать главным специалистом в акимат села Янайкино. Так как он 12 лет работал еще в акимате Кушума, по просьбе жителей села его выдвинули в качестве кандидата в акимы, Центризбирком принял его документы и не усмотрел в них ничего противоречащего, – пояснил руководитель аппарата акима района Байтерек Нуржан Дузбатыр.



Он добавил, что многие до сих пор не верят в то, что Альмурзин был выпившим за рулем.