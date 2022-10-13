Призывается лишь 1 из 7: молодые казахстанцы уклоняются от армии

В 2021 году только 19,4% казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет пошли служить в казахстанскую армию, а 80,6% людей, подлежащих призыву, на военную службу не попали, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Ranking.kz.
С 2017 по 2021 год, по данным Министерства обороны зачислили в армию только 15,7% призванных. Это тревожная ситуация, которая может угрожать национальной безопасности страны. Если тенденция сохранится, вооруженные силы, вероятно, будут страдать от нехватки личного состава при военной угрозе.
По официальным данным, за последние пять лет количество призывников сократилось более чем на 100 тысяч – с 277 тысяч в 2017-м до 165 тысяч в 2021 году. Призыв в прошлом году стал самым малочисленным за последние пять лет. В то же время к вступлению в армию ежегодно стабильно принимаются около 33 тысяч человек.
Еще в среднем 23 тысячи претендентов не поступают на службу по состоянию здоровья. Остальные, а их подавляющее большинство – в среднем около 73% от всех призывников в год – судя по всему, получают законную отсрочку или же вовсе уклоняются от службы.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев каждый год подписывает указ о призыве на военную службу, в котором поручает обеспечить проведение призыва в марте-июле и сентябре-декабре.
Если сравнить запланированную указом Президента (в среднем около 34 тысяч человек) и фактическую численность призывников, то они отличаются лишь в пределах 1 тысячи человек. Ни в одном году, однако, не удалось достичь или превысить плановые показатели.
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