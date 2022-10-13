«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.89 KZT
  • €1 = 463.89 KZT
  • 1 RUB = 7.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Призывается лишь 1 из 7: молодые казахстанцы уклоняются от армии

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 18:12
Призывается лишь 1 из 7: молодые казахстанцы уклоняются от армии
Фото из открытых источников
В 2021 году только 19,4% казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет пошли служить в казахстанскую армию, а 80,6% людей, подлежащих призыву, на военную службу не попали, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Ranking.kz.

С 2017 по 2021 год, по данным Министерства обороны зачислили в армию только 15,7% призванных. Это тревожная ситуация, которая может угрожать национальной безопасности страны. Если тенденция сохранится, вооруженные силы, вероятно, будут страдать от нехватки личного состава при военной угрозе.

По официальным данным, за последние пять лет количество призывников сократилось более чем на 100 тысяч – с 277 тысяч в 2017-м до 165 тысяч в 2021 году. Призыв в прошлом году стал самым малочисленным за последние пять лет. В то же время к вступлению в армию ежегодно стабильно принимаются около 33 тысяч человек.

Еще в среднем 23 тысячи претендентов не поступают на службу по состоянию здоровья. Остальные, а их подавляющее большинство – в среднем около 73% от всех призывников в год – судя по всему, получают законную отсрочку или же вовсе уклоняются от службы.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев каждый год подписывает указ о призыве на военную службу, в котором поручает обеспечить проведение призыва в марте-июле и сентябре-декабре.

Если сравнить запланированную указом Президента (в среднем около 34 тысяч человек) и фактическую численность призывников, то они отличаются лишь в пределах 1 тысячи человек. Ни в одном году, однако, не удалось достичь или превысить плановые показатели.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика