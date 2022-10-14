Какие сообщения нельзя открывать в WhatsApp

Эксперт Института кибербезопасности Шамиль Магомедов объяснил, какие сообщения в мессенджерах, в частности в WhatsApp, нельзя открывать, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на 1prime.
Наибольшую опасность представляют сообщения с незнакомых номеров, содержащие GIF-анимацию, ссылки и текстовые файлы, уверяет он.
"С помощью таких приемов социальной инженерии хакеры могут "подсадить" в ваш смартфон вредоносную программу, получить доступ к конфиденциальной информации", - говорит специалист.
Если на превью сообщения с незнакомого номера вы видите, что оно содержит такого рода контент, Магомедов советует удалять послание, даже не открывая его.
Не стоит также доверять сообщениям, содержащим призывы к действию или интригующие фразы. Например, "Переходи на сайт", "Выиграй приз", "Ты не поверишь, какое фото я нашел" и подобные.
"Если вы действительно стали победителем какого-то конкурса серьезной, не мошеннической акции, организаторы найдут способ связаться с вами другим путем", - отмечает эксперт.
Также по-прежнему популярный способ связи преступников с потенциальной жертвой - это SMS-сообщения. Зачастую на такие уловки попадаются люди старшего возраста.
"Тревожный знак, если SMS приходит от контакта с обобщенным названием Info, Information, Site и так далее. Такие сообщения лучше удалять, не открывая, тем более не переходя по содержащимся внутри ссылкам", - предупреждает специалист.
Для того чтобы свести к минимуму вероятность хакерской атаки, не забывайте регулярно сканировать смартфон при помощи антивирусного приложения. Не устанавливайте приложения, назначение которых вы не знаете. Объясните правила цифровой гигиены детям и пожилым родственникам и обязательно блокируйте незнакомые номера, которые рассылают подозрительный контент, резюмировал собеседник.
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