Какие сообщения нельзя открывать в WhatsApp

Эксперт Института кибербезопасности Шамиль Магомедов объяснил, какие сообщения в мессенджерах, в частности в WhatsApp, нельзя открывать, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на 1prime.



Наибольшую опасность представляют сообщения с незнакомых номеров, содержащие GIF-анимацию, ссылки и текстовые файлы, уверяет он.



"С помощью таких приемов социальной инженерии хакеры могут "подсадить" в ваш смартфон вредоносную программу, получить доступ к конфиденциальной информации", - говорит специалист.



Если на превью сообщения с незнакомого номера вы видите, что оно содержит такого рода контент, Магомедов советует удалять послание, даже не открывая его.



Не стоит также доверять сообщениям, содержащим призывы к действию или интригующие фразы. Например, "Переходи на сайт", "Выиграй приз", "Ты не поверишь, какое фото я нашел" и подобные.



"Если вы действительно стали победителем какого-то конкурса серьезной, не мошеннической акции, организаторы найдут способ связаться с вами другим путем", - отмечает эксперт.



Также по-прежнему популярный способ связи преступников с потенциальной жертвой - это SMS-сообщения. Зачастую на такие уловки попадаются люди старшего возраста.



"Тревожный знак, если SMS приходит от контакта с обобщенным названием Info, Information, Site и так далее. Такие сообщения лучше удалять, не открывая, тем более не переходя по содержащимся внутри ссылкам", - предупреждает специалист.



Для того чтобы свести к минимуму вероятность хакерской атаки, не забывайте регулярно сканировать смартфон при помощи антивирусного приложения. Не устанавливайте приложения, назначение которых вы не знаете. Объясните правила цифровой гигиены детям и пожилым родственникам и обязательно блокируйте незнакомые номера, которые рассылают подозрительный контент, резюмировал собеседник.



Ранее эксперт объяснил, как можно помешать устройству делиться своими координатами, например, с оператором связи.