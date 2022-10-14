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Шестилетний мальчик попал в психбольницу из-за компьютерной игры в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:27
Шестилетний мальчик попал в психбольницу из-за компьютерной игры в Алматы
Фото из открытых источников
В Алматы ребенок попал в больницу после игры в "Майнкрафт". Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала детский психиатр Ольга Александрова.

"Мальчику на тот момент было 6 лет. Получается, он играет в эту игру, потом еще смотрит стримы в YouTube. И в конечном итоге у него появился страх. Ребенок перестал спать ночами. Эта игра начала его пугать. Он не спал, не ел практически ничего. Соответственно, психика ребенка начала рушиться просто-напросто. Это в 6 лет из-за игры. Родители привели его к нам на лечение. Мы ему назначили медикаментозное лечение, психологи с ним работали. Его нервную систему в порядок привели. И замечательный ребенок оказался", - сообщила врач.

Врач-психиатр рассказала о вреде гаджетов для детей. По словам специалиста, в последние годы участились случаи, когда маленькие дети отставали в развитии из-за чрезмерного увлечения играми в смартфонах.

"Я как врач советую ограничить ребенка в этих играх. Сейчас говорят же, что аутизм возрос. А знаете, со скольки месяцев родители дают ребенку телефон? Почти с пеленок ребенок уже в телефоне. А зачем ему учиться разговаривать? Он уже находится в этом виртуальном мире, зачем ему дальше развиваться, если ему там, в том мире, намного интереснее? Там не аутизм, а телефонная зависимость", - считает детский психиатр.

"Мы всем родителям говорим: убирайте телефоны, не давайте детям, ограничивайте, потому что это не очень хорошо влияет на ребенка, на любого ребенка в любом возрасте. Да, такие пациенты у нас бывают сплошь и рядом. Если ребенок не разговаривает, смотрит свои мультики, с ним книжки не читают, с ним никто не общается, никакой социализации нет, он элементарно не может сказать "дай". Родители дали телефон, лишь бы ребенок молчал, и на этом все заканчивается. У такого ребенка отсутствует речь, он запаздывает в развитии. И это реальные случаи, которые есть у нас в практике", - сообщила врач-психиатр.

Вместе с тем, по словам врача, растет и детская жестокость.

"Она, конечно, всегда была. Дети сами по себе жестокие. Просто сейчас это более усугубилось. Мир новых технологий, вот эти игрушки, стрелялки, дети переносят это все в мир. Сколько было таких случаев, когда у них телефоны забирают, а они уже игроманы, чуть ли не до суицидов доходит из-за телефонов", - добавила Александрова.

Специалисты советуют в таких случаях незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Центры психического здоровья есть во всех регионах страны.


Источник: Tengrinews.kz
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