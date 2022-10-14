В тройку самых дорогих такси среди стран СНГ вошёл Казахстан

Как подсчитали в статистическом агентстве Numbeo, дороже всего проехать 1 км на такси стоит в Швейцарии — $3.93, или 1871 тенге, а дешевле в Пакистане — $0.18, или 85.7 тенге.
Казахстан со средней ценой $0.32, или 152.35 тенге за километр, занял в рейтинге 12-е место среди государств с самым дешёвым такси, но в то же время третье место по дороговизне среди стран СНГ. Больше, чем у нас, пассажирам приходится платить только в Азербайджане — $0.59 за км и в России — $0.33 за км.
В свою очередь, эксперты Ranking.kz выяснили, что за восемь месяцев 2023 года компании, оказывающие в Казахстане услуги такси, заработали 3 млрд тенге — больше, чем год назад, на 0.2 млрд. По итогам августа стоимость проезда на такси в стране подскочила на 9 % за год.
Сильнее всего, на 37.7 %, выросли аппетиты таксистов Жетысуской области. А на втором и третьем месте оказались перевозчики Алматинской (28.1 %) и Абайской (21.2 %) областей.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.