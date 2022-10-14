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В тройку самых дорогих такси среди стран СНГ вошёл Казахстан

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 12:18
В тройку самых дорогих такси среди стран СНГ вошёл Казахстан
Фото из открытых источников
И стоимость услуг перевозчиков продолжает расти.

Как подсчитали в статистическом агентстве Numbeo, дороже всего проехать 1 км на такси стоит в Швейцарии — $3.93, или 1871 тенге, а дешевле в Пакистане — $0.18, или 85.7 тенге.

Казахстан со средней ценой $0.32, или 152.35 тенге за километр, занял в рейтинге 12-е место среди государств с самым дешёвым такси, но в то же время третье место по дороговизне среди стран СНГ. Больше, чем у нас, пассажирам приходится платить только в Азербайджане — $0.59 за км и в России — $0.33 за км.

В свою очередь, эксперты Ranking.kz выяснили, что за восемь месяцев 2023 года компании, оказывающие в Казахстане услуги такси, заработали 3 млрд тенге — больше, чем год назад, на 0.2 млрд. По итогам августа стоимость проезда на такси в стране подскочила на 9 % за год.

Сильнее всего, на 37.7 %, выросли аппетиты таксистов Жетысуской области. А на втором и третьем месте оказались перевозчики Алматинской (28.1 %) и Абайской (21.2 %) областей.


Источник: kolesa.kz
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