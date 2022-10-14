Турция вводит тюремные сроки за дезинформацию

Парламент Турции принял закон о СМИ, вводящий тюремное заключение за распространение "дезинформации", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
По информации издания, парламент Турции принял закон, предложенный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который позволит лишать свободы журналистов и пользователей социальных сетей на срок до трех лет за распространение "дезинформации". Закон также обязывает социальные сети и интернет-сайты передавать персональные данные пользователей.
"Тем, кто распространяет в Интернете ложную информацию о безопасности Турции с целью посеять страх и нарушить общественный порядок, грозит тюремное заключение сроком от одного до трех лет", - говорится в статье.
Парламентарий от основной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Энгин Алтай за несколько минут до окончательного голосования сказал, что страна уже отстает от большинства других стран по свободе прессы, а закон делает "невозможным включение в эти списки".
Однако AKP Эрдогана заявила, что законы необходимы для борьбы с дезинформацией и ложными обвинениями в социальных сетях. Теперь законопроект направят президенту для окончательного утверждения.
Следует отметить, что вопрос свободы СМИ приобретает все большее значение в преддверии президентских и парламентских выборов в следующем году, поскольку опросы показывают, что поддержка Эрдогана и его AKP ослабевает с момента последнего голосования. Венецианская комиссия, которая консультирует Совет Европы по правам человека, заявила, что она особенно обеспокоена последствиями положений закона, "а именно охлаждающим эффектом и усилением самоцензуры" в преддверии голосования.
Новый закон предусматривает уголовное наказание для тех, кто признан виновным в распространении ложной или вводящей в заблуждение информации. Он также требует, чтобы социальные сети и интернет-сайты передавали личные данные пользователей, подозреваемых в "распространении недостоверной информации".
Большинство турецких газет и телеканалов перешли под контроль правительственных чиновников и их деловых союзников во время широкомасштабных репрессий после неудавшегося переворота в 2016 году.
Однако социальные сети и интернет-СМИ оставались в основном свободными от надзора. Однако позднее Турция использовала угрозу крупных штрафов, чтобы заставить таких гигантов, как Facebook и Twitter, назначить местных представителей, которые могут быстро выполнять распоряжения местных судов об удалении спорных постов.
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