Путин поддержал идею Токаева о создании организации по продвижению русского языка

Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Астане 14 октября, президент России Владимир Путин поддержал идею главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества международной организации по продвижению русского языка, сообщает Zakon.kz.



Российский лидер напомнил, что в декабре 2020 года главы государств СНГ приняли решение об объявлении 2023 года в Содружестве Годом русского языка как языка межнационального общения.



- Символично, что к его старту мы подходим с новым интересным проектом, предложенным Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, президентом Казахстана. Это создание под эгидой СНГ международной организации по продвижению русского языка. Мы, естественно, окажем максимальное содействие воплощению в жизнь этой инициативы, - сказал Владимир Путин.



Он обратил внимание коллег на то, что это не какая-то заготовка, а действительно идея президента Казахстана.



- Он поделился со мной этим своим предложением несколько раньше. Конечно, Россия не может не поддержать эту инициативу, - сказал Владимир Путин.



Также он отметил, что Россия поддерживает проект решения об очередных тематических годах в Содружестве: 2024 год станет Годом волонтерского движения, 2026-й – Годом охраны здоровья.



- Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом, - сообщил Владимир Путин.



Ранее сообщалось, что 14 октября под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе.