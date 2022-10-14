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Путин поддержал идею Токаева о создании организации по продвижению русского языка

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Путин поддержал идею Токаева о создании организации по продвижению русского языка
Фото: akorda.kz
Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Астане 14 октября, президент России Владимир Путин поддержал идею главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества международной организации по продвижению русского языка, сообщает Zakon.kz.

Российский лидер напомнил, что в декабре 2020 года главы государств СНГ приняли решение об объявлении 2023 года в Содружестве Годом русского языка как языка межнационального общения.

- Символично, что к его старту мы подходим с новым интересным проектом, предложенным Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, президентом Казахстана. Это создание под эгидой СНГ международной организации по продвижению русского языка. Мы, естественно, окажем максимальное содействие воплощению в жизнь этой инициативы, - сказал Владимир Путин.

Он обратил внимание коллег на то, что это не какая-то заготовка, а действительно идея президента Казахстана.

- Он поделился со мной этим своим предложением несколько раньше. Конечно, Россия не может не поддержать эту инициативу, - сказал Владимир Путин.

Также он отметил, что Россия поддерживает проект решения об очередных тематических годах в Содружестве: 2024 год станет Годом волонтерского движения, 2026-й – Годом охраны здоровья.

- Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом, - сообщил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что 14 октября под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 15:12


Путин поддержал идею Токаева о создании организации по продвижению русского языка

Это только "идея", и как ЕЁ!, понимать?!, а на самом деле в Казахстане на данное время ВСЁ!,на оборот, сплошная русофобия и преследование...
А русский язык не надо "продвигать", язык за многие десятилетия показал свою культуру и образованность русско говорящих людей...

Все мы ходим под богом.
 
 

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