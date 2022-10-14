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В ДУМК отреагировали на предложение депутата о запрете хиджабов в школах КР

Просмотров:701 Опубликовано: Вчера, 17:12
В ДУМК отреагировали на предложение депутата о запрете хиджабов в школах КР
Фото из открытых источников
В духовном управлении мусульман Кыргызстана высказались по поводу инициативы депутата Арсланбека Малиева, заявившего, что школьницам нужно запретить носить хиджаб, передает ИА «NewTimes.kz».

Выступая в парламенте, депутат заявил, что в Караколе, Джети-Огузском и Тонском районах учителя просят решить вопрос о единой школьной форме. В частности, запретить девочкам ходить в хиджабах в государственные школы.

Как отмечают 24.kg, подобные высказывания противоречат гарантированной Конституцией свободе вероисповедания и могут привести к дестабилизации.

Священнослужители в свою очередь ответили, что вопрос ношения платков не должен быть проблемой в школах. Девочки, которые ходят в школу в хиджабах, не должны подвергаться дискриминации из-за своего религиозного выбора.

«Никто не имеет права посягать на гарантированную Конституцией свободу вероисповедания и на стремление детей учиться. Каждый ребенок имеет право на бесплатное доступное образование. Мы считаем препятствием обучению детей навязанный вопрос о ношении хиджаба. Это дискриминация и нарушение прав детей, гарантированных им основным законом», − говорится в сообщении.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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полина1952 (Посетители) Сегодня, 00:05
это выбор родителей-бедные дети-закутают и на детей не похожи-не зря их называют чупа чупсы
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Tankushka
  • Андpей
  • полина1952
 strana.kz (Посетители) Вчера, 17:03
из-за своего религиозного выбора.


а был ли выбор?
 
 

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