В ДУМК отреагировали на предложение депутата о запрете хиджабов в школах КР

В духовном управлении мусульман Кыргызстана высказались по поводу инициативы депутата Арсланбека Малиева, заявившего, что школьницам нужно запретить носить хиджаб, передает ИА «NewTimes.kz».
Выступая в парламенте, депутат заявил, что в Караколе, Джети-Огузском и Тонском районах учителя просят решить вопрос о единой школьной форме. В частности, запретить девочкам ходить в хиджабах в государственные школы.
Как отмечают 24.kg, подобные высказывания противоречат гарантированной Конституцией свободе вероисповедания и могут привести к дестабилизации.
Священнослужители в свою очередь ответили, что вопрос ношения платков не должен быть проблемой в школах. Девочки, которые ходят в школу в хиджабах, не должны подвергаться дискриминации из-за своего религиозного выбора.
«Никто не имеет права посягать на гарантированную Конституцией свободу вероисповедания и на стремление детей учиться. Каждый ребенок имеет право на бесплатное доступное образование. Мы считаем препятствием обучению детей навязанный вопрос о ношении хиджаба. Это дискриминация и нарушение прав детей, гарантированных им основным законом», − говорится в сообщении.
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