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Илон Маск попал под следствие в США из-за сделки с Twitter

Просмотров:253 Опубликовано: Вчера, 18:21
Илон Маск попал под следствие в США из-за сделки с Twitter
Фото:instagram.com/elonmusk
Миллиардер Илон Маск находится под следствием федеральных властей США в связи с его заявкой на приобретение социальной сети Twitter, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Юристы, представляющие Twitter, заявили в судебном иске, что Илон Маск в настоящее время находится под следствием федеральных властей за его "поведение", связанное со сделкой по покупке социальной платформы. Какие органы могут проводить расследование в отношении американского миллиардера, остается неясным.

Кроме того, в судебном заявлении компании обвиняется и юридическая команда Маска в том, что она не представила проекты обращений в Комиссию по ценным бумагам для Федеральной торговой комиссии США в рамках продолжающегося судебного процесса по вопросу о том, может ли основатель компаний Tesla и SpaceX отказаться от сделки.

Отмечается, что миллиардер впервые попытался расторгнуть сделку в июле, утверждая, что Twitter нарушил соглашение о взаимной покупке, представив неверные данные о количестве спама и фальшивых ботов на своей платформе.

Twitter подал в суд на Маска, чтобы завершить приобретение, обвинив его в том, что он использовал ботов как предлог для выхода из сделки.

Ранее сообщалось, что Twitter потребовала через суд от главы Tesla и SpaceX Илона Маска завершить сделку по приобретению социальной сети. Сам предприниматель в свою очередь пояснил, с какой целью он хочет приобрести социальную сеть Twitter.


Источник: Tengrinews.kz
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