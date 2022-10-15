Казахстанцам больше не понадобится ЭЦП

QR должен будет заменить ЭЦП на всех порталах государственных услуг. Автоматизируется прикрепление к поликлиникам, а процесс смены адреса регистрации станет гораздо проще.



В Казахстане планируют полностью отказаться от электронной цифровой подписи (ЭЦП). В скором времени жители страны смогут подписывать все документы через QR. О нововведениях на своей странице в Facebook сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат МУСИН, передает Экспресс К.



Уже разработан механизм подписания через QR, который и удобен, и безопасен. Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer,



— сообщил министр.



Также Багдат МУСИН сообщил, что были затронуты проблемы с получением необходимых документов гражданами.



Когда услугополучатели после получения SMS о готовности того или иного документа по приходе в ЦОН узнают, что он еще не доставлен. Мы усовершенствуем этот механизм, и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН,



— написал МУСИН.



Также в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике. Больше не будет ручного рассмотрения заявок, система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства.



В министерстве также рассмотрели предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например изменения адреса регистрации. Эта услуга будет доступна в приложениях банков, осталась только техническая реализация.



Помимо этого, в МЦРИАП обсудили текущую ситуацию по платам за государственные услуги.



Сделали акцент на введении платы за услуги при обслуживании иностранцев. Поручил коллегам из задействованных госорганов (МВД, МЮ, МФ) и "Правительства для граждан" выработать механизм по введению платности для иностранцев со следующего года,



— заключил Багдат МУСИН.