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Казахстанцам больше не понадобится ЭЦП

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Казахстанцам больше не понадобится ЭЦП
© Facebook / Багдат МУСИН
QR должен будет заменить ЭЦП на всех порталах государственных услуг. Автоматизируется прикрепление к поликлиникам, а процесс смены адреса регистрации станет гораздо проще.

В Казахстане планируют полностью отказаться от электронной цифровой подписи (ЭЦП). В скором времени жители страны смогут подписывать все документы через QR. О нововведениях на своей странице в Facebook сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат МУСИН, передает Экспресс К.

Уже разработан механизм подписания через QR, который и удобен, и безопасен. Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer,

— сообщил министр.

Также Багдат МУСИН сообщил, что были затронуты проблемы с получением необходимых документов гражданами.

Когда услугополучатели после получения SMS о готовности того или иного документа по приходе в ЦОН узнают, что он еще не доставлен. Мы усовершенствуем этот механизм, и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН,

— написал МУСИН.

Также в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике. Больше не будет ручного рассмотрения заявок, система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства.

В министерстве также рассмотрели предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например изменения адреса регистрации. Эта услуга будет доступна в приложениях банков, осталась только техническая реализация.

Помимо этого, в МЦРИАП обсудили текущую ситуацию по платам за государственные услуги.

Сделали акцент на введении платы за услуги при обслуживании иностранцев. Поручил коллегам из задействованных госорганов (МВД, МЮ, МФ) и "Правительства для граждан" выработать механизм по введению платности для иностранцев со следующего года,

— заключил Багдат МУСИН.


Источник: Экспресс-К
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