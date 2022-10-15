В Казахстане прикрепление к поликлинике сделают полностью автоматическим

Кроме того, возможны изменения и в других популярных электронных госуслугах.







Вчера министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин провел очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг, передает Inbusiness.kz со ссылкой на facebook-страницу министра. На повестке стояли вопросы по отмене ЭЦП, получение документов в ЦОН, прикрепление к поликлинике и улучшению услуг для бизнеса.



"Считаю, что в первую очередь мы должны позаботиться о том, чтобы людям было удобно пользоваться электронными услугами. Уже разработан механизм подписания через QR, который и удобен, и безопасен. Осталось только внедрить его на всех порталах", - написал Багдат Мусин.



Министр дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer.



В ходе заседания подняли вопрос, когда услугополучатели после получения СМС о готовности того или иного документа, по приходу в ЦОН узнают, что он еще не доставлен. Этот механизм будет усовершенствован, и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН.



"Также в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике. Такую инициативу выдвинул Минздрав. То есть больше не будет ручного рассмотрения заявок, система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства", - сообщил Мусин.



Кроме того, по инициативе Министерства юстиции было рассмотрено предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации. Эта услуга будет доступна в приложениях банков. Здесь осталась только техническая реализация, поэтому поручил ускорить эти работы.



Кроме того, обсудили текущую ситуацию по платам за государственные услуги. Сделали акцент на введении платы за услуги, при обслуживании иностранцев. Министр поручил коллегам из задействованных государственных органов (МВД, МЮ, МФ) и правительству для граждан выработать механизм по введению платности для иностранцев со следующего года.