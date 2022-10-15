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Токаев внёс изменения в военную доктрину Казахстана

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Токаев внёс изменения в военную доктрину Казахстана
Фото: Akorda
Указ об этом вступил в законную силу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим Указом внёс изменения в военную доктрину страны.

Некоторые положения обновлённой военной доктрины Казахстана:

Увеличен боевой потенциал сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонента военной организации государства за счет создания необходимого комплекта войск (сил), вооружения, военной техники и запасов материальных средств на стратегических направлениях.

В Вооружённых Силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведётся работа по наращиванию их потенциалов и возможностей.

Проводится системная работа по развитию технического и кадрового потенциалов, направленная на формирование современной проактивной системы защиты информации на объектах информатизации военного назначения.

В рамках интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности и обороны государства создан орган управления территориальной обороны в составе Вооружённых Сил. В интересах обеспечения оперативности реагирования на военные угрозы государству предпринимаются меры по усилению воздушно-транспортных возможностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

В целях повышения мобильности войск и адекватного реагирования на современные угрозы военной безопасности последовательно и планомерно проводятся меры по совершенствованию структуры, усилению состава и развитию инфраструктуры Национальной гвардии Республики Казахстан.

Внедряются новые формы применения и способы действий войск для решения задач при кризисных ситуациях и пресечении внутреннего вооруженного конфликта, в том числе при обеспечении правовых режимов чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного и военного положений.

В рамках мобилизационной подготовки государства реализуются меры для повышения устойчивости управления и организованного перевода экономики государства на военное время, удовлетворения потребностей военной организации государства и населения в материальных резервах, обеспечения функционирования административно-территориальных единиц государства в период мобилизации, военного положения и в военное время.


Источник: informburo.kz
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