Казахстан готов закупать больше газа у Туркменистана - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов нарастить объемы импорта туркменского газа до 1,5 миллиарда кубометров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Токаев сообщил, что на двусторонней встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым главы государств предметно рассмотрели перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли.
"В прошлом году удалось добиться прорывных договоренностей по реализации совместных проектов в данной сфере. Наши компании QazaqGaz и "Туркменгаз" подписали контракты по импорту туркменского газа. Я выражаю признательность президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до 1,5 миллиарда кубометров в год", - сказал Токаев на переговорах в расширенном формате.
Он заверил, что Казахстан готов участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, обмениваться опытом, развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии.
С учетом интереса обеих сторон правительствам поручено проработать и эти направления, добавил он.
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