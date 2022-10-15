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Казахстан готов закупать больше газа у Туркменистана - Токаев

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 15:00
Казахстан готов закупать больше газа у Туркменистана - Токаев
Иллюстративное фото
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов нарастить объемы импорта туркменского газа до 1,5 миллиарда кубометров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Токаев сообщил, что на двусторонней встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым главы государств предметно рассмотрели перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли.

"В прошлом году удалось добиться прорывных договоренностей по реализации совместных проектов в данной сфере. Наши компании QazaqGaz и "Туркменгаз" подписали контракты по импорту туркменского газа. Я выражаю признательность президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до 1,5 миллиарда кубометров в год", - сказал Токаев на переговорах в расширенном формате.

Он заверил, что Казахстан готов участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, обмениваться опытом, развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии.

С учетом интереса обеих сторон правительствам поручено проработать и эти направления, добавил он.


Источник: tengrinews.kz
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