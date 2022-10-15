Казахстан готов закупать больше газа у Туркменистана - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов нарастить объемы импорта туркменского газа до 1,5 миллиарда кубометров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Токаев сообщил, что на двусторонней встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым главы государств предметно рассмотрели перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли.



"В прошлом году удалось добиться прорывных договоренностей по реализации совместных проектов в данной сфере. Наши компании QazaqGaz и "Туркменгаз" подписали контракты по импорту туркменского газа. Я выражаю признательность президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до 1,5 миллиарда кубометров в год", - сказал Токаев на переговорах в расширенном формате.



Он заверил, что Казахстан готов участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, обмениваться опытом, развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии.



С учетом интереса обеих сторон правительствам поручено проработать и эти направления, добавил он.