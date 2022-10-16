Казахстан построит зерновой терминал на границе Туркменистана и Афганистана

Казахстан планирует построить зерновой терминал на границе Туркменистана и Афганистана. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Турменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На встрече в расширенном формате Токаев пояснил, что главы государств обсудили широкий спектр вопросов в сфере сельского хозяйства.



"Мы подробно обсудили перспективы экспорта казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Отдельно остановились на планах по строительству зернового терминала на туркменско-афганской границе. В этих целях создана совместная рабочая группа, которая обсуждает параметры условия и сроки реализации проекта. По предложению Сердара Гурбангулыевича, будет разработана дорожная карта. Думаю, что все вопросы получат положительное решение при условии, что правительства двух стран будут работать активно в этом направлении", - заявил Токаев.