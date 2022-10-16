«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 16 Октября
+17...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 463.92 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан построит зерновой терминал на границе Туркменистана и Афганистана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:37
Казахстан построит зерновой терминал на границе Туркменистана и Афганистана
Иллюстративное фото
Казахстан планирует построить зерновой терминал на границе Туркменистана и Афганистана. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Турменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На встрече в расширенном формате Токаев пояснил, что главы государств обсудили широкий спектр вопросов в сфере сельского хозяйства.

"Мы подробно обсудили перспективы экспорта казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Отдельно остановились на планах по строительству зернового терминала на туркменско-афганской границе. В этих целях создана совместная рабочая группа, которая обсуждает параметры условия и сроки реализации проекта. По предложению Сердара Гурбангулыевича, будет разработана дорожная карта. Думаю, что все вопросы получат положительное решение при условии, что правительства двух стран будут работать активно в этом направлении", - заявил Токаев.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика