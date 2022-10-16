В Иране из-за беспорядков загорелась самая крупная в стране тюрьма

В Тегеране произошел сильный пожар в самой крупной в Иране тюрьме "Эвин", где содержатся политзаключенные и антиправительственные активисты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



"Были опубликованы снимки тюрьмы Эвин, на которых видно, что в ней произошел сильный пожар. Местные жители сообщили, что за последние 20 минут с места возгорания было слышно не менее четырех взрывов", - говорится в сообщении иранского агентства IRNA.



Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между заключенными и тюремным персоналом. Заключенные подожгли склад с тюремной униформой.



По данным IRNA, пожар был потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы, а беспорядки "взяты под контроль". В результате пожара ранения получили восемь человек, погибших нет.



Свидетели сообщили агентству Reuters, что дороги, ведущие к тюрьме, были перекрыты, а на место прибыли машины скорой помощи.



Тюрьма "Эвин" была открыта в 1972 году. После Исламской революции в 1979 году она начала активно использоваться для содержания политических заключенных: один из корпусов учреждения получил прозвище "Университет Эвин" из-за большого количества студентов и интеллектуалов среди осужденных.