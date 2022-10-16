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В Иране из-за беспорядков загорелась самая крупная в стране тюрьма

Просмотров:431 Опубликовано: Сегодня, 10:06
В Иране из-за беспорядков загорелась самая крупная в стране тюрьма
© shafaq.com
В Тегеране произошел сильный пожар в самой крупной в Иране тюрьме "Эвин", где содержатся политзаключенные и антиправительственные активисты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

"Были опубликованы снимки тюрьмы Эвин, на которых видно, что в ней произошел сильный пожар. Местные жители сообщили, что за последние 20 минут с места возгорания было слышно не менее четырех взрывов", - говорится в сообщении иранского агентства IRNA.

Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между заключенными и тюремным персоналом. Заключенные подожгли склад с тюремной униформой.

По данным IRNA, пожар был потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы, а беспорядки "взяты под контроль". В результате пожара ранения получили восемь человек, погибших нет.

Свидетели сообщили агентству Reuters, что дороги, ведущие к тюрьме, были перекрыты, а на место прибыли машины скорой помощи.

Тюрьма "Эвин" была открыта в 1972 году. После Исламской революции в 1979 году она начала активно использоваться для содержания политических заключенных: один из корпусов учреждения получил прозвище "Университет Эвин" из-за большого количества студентов и интеллектуалов среди осужденных.


Источник: tengrinews.kz
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