"Люди в черном": туркменская делегация прибыла в Астану в едином стиле - фотофакт

Журналисты, наблюдавшие за ходом переговоров Касым-Жомарта Токаева и Сердара Бердымухамедова в Акорде, отметили внешний вид туркменской делегации.



В Астане завершились переговоры между президентами Казахстана и Туркменистана, подписано 14 различных документов.



Однако во время встречи в широком формате журналисты обратили внимание на единообразие в форме одежды туркменской делегации.



Представители Туркменистана выглядели подобно агентам специальных служб в своих практически полностью идентичных классических костюмах черного цвета.

Не менее колоритно выглядела и прекрасная половина делегации.



Первый государственный визит главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан состоялся сегодня. Однако прибыл президент соседней страны в Астану раньше, для участия в саммите "Центральная Азия - Россия".