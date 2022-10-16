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"Люди в черном": туркменская делегация прибыла в Астану в едином стиле - фотофакт

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 12:19
"Люди в черном": туркменская делегация прибыла в Астану в едином стиле - фотофакт
© Photo : Пресс-служба Президента Республики Казахстан
Журналисты, наблюдавшие за ходом переговоров Касым-Жомарта Токаева и Сердара Бердымухамедова в Акорде, отметили внешний вид туркменской делегации.

В Астане завершились переговоры между президентами Казахстана и Туркменистана, подписано 14 различных документов.

Однако во время встречи в широком формате журналисты обратили внимание на единообразие в форме одежды туркменской делегации.

Представители Туркменистана выглядели подобно агентам специальных служб в своих практически полностью идентичных классических костюмах черного цвета.
Не менее колоритно выглядела и прекрасная половина делегации.

Первый государственный визит главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан состоялся сегодня. Однако прибыл президент соседней страны в Астану раньше, для участия в саммите "Центральная Азия - Россия".


Источник: sputnik.kz
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