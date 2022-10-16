Стоит ли покупать китайский автомобиль: плюсы и минусы

На казахстанском автомобильном рынке появляется все больше китайских брендов. Какие плюсы и минусы есть у машин из КНР, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, передает Tengri Lifestyle.



По словам специалиста, некоторые бренды уже успели хорошо себя зарекомендовать на рынке СНГ, с другими отечественные потребители до сих пор знакомы не были.



"Сегодня это массовое явление. В Китае есть порядка 500 автопроизводителей, которые стали делать очень неплохие машины. За последние двадцать лет они проделали путь навстречу потребителю семимильными шагами. Когда они начинали, то во многом заимствовали чужие технологии, сегодня тоже используются и патенты, и лицензии, и совместные производства", - уточнил Ян Хайцеэр.





Машины из КНР пока нельзя назвать идеальными, у них есть характерные "болезни", зато они очень современные, с прекрасным дизайном, продолжил автоэксперт.



"Китайские автомобили выглядят лучше многих корейских или японских авто, напичканы электроникой, очень современные. С другой стороны, чем больше наворотов, тем больше уязвимость. Низкая цена китайских машин достигается не только массовостью производства, но и экономией. Поэтому и металл тонкий, и бывает, что силовые конструкции неидеальные. Какие-то узлы и агрегаты несовершенны, над ними надо еще поработать. Например, иногда бывает неидеальная связь коробки с двигателем, потому что это серьезный инженерный труд, к которому европейцы шли долгие годы. Это же касается и подвески. Но мы привыкнем и обязательно будем на них ездить", - считает Ян Хайцеэр.



О долговечности китайских машин судить еще рано, добавил автоэксперт.



"Мы еще не знаем, насколько прочны, долговечны, ремонтопригодны и неприхотливы китайские авто. Здесь самый большой вопрос. Опыт эксплуатации небольшой. При этом китайские машины уже появились в такси, в каршеринге. Это неплохой испытательный полигон, важный критерий для проверки на прочность", - заключил специалист.