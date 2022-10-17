Четыре продукта, полезных для мозга, назвал ученый

Невролог из штата Огайо рассказал, какие продукты особенно полезны для того, чтобы замедлить старение мозга, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на ferra.ru.
Специалист посоветовал включить в свой рацион жирную рыбу. По его словам, она содержит важные для мозга кислоты. Исследование 2020 года показало, что употребление рыбы может помочь улучшить память у здоровых людей.
Также полезны орехи: еще одно исследование продемонстрировало, что студенты колледжей в возрасте 18–25 лет, которые ежедневно потребляли 60 граммов грецких орехов, обладали лучшими когнитивными способностями.
Кроме того, следует есть ягоды, поскольку они содержат микроэлементы, помогающие восстанавливать работу мозга.
Наконец, по данным экспертов, старение мозга замедляет куркума. Ее активный ингредиент куркумин обладает омолаживающим, противораковым действием и полезен для поддержания памяти.
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