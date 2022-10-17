Цистерна топлива в огне: взрыв предотвращен в Атырауской области

Автомобилю с дизтопливом не дали взорваться на трассе Кульсары-Тенгизское месторождение, передает Liter.kz со ссылкой на МИА “Казинформ”.
О том, что посреди дороги вспыхнула кабина грузовика с полной цистерной горючего, сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Это произошло в воскресенье вечером на 82 км трассы Кульсары-Тенгиз.
На место оперативно прибыли силы противопожарной аварийной службой компании “Тенгизшевройл”. Пожар был потушен. Водитель не пострадал и отправлен на сдачу алкотеста. Груз не поврежден. Ведется расследование.
По предварительной информации, транспорт принадлежит компании ТОО “Карпет”, которая занимается перевозкой грузов для ТОО “Кожан” на месторождение “Морское”.
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