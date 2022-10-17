"Кения и Танзания выше нас": депутат возмутился качеством дорог в Казахстане

Депутат Мажилиса Альберт Рау раскритиковал доклад министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, который сообщил, что в Казахстане в хорошем состоянии находится 90 процентов республиканских дорог и 80 процентов - местных, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Общая протяженность автомобильных дорог страны составляет 96 тысяч километров, из них 25 тысяч - это дороги республиканского значения, 71 тысяча – областного и районного значения. По поручению Главы государства перед нами стоит задача в 2025 году довести долю дорог в нормативном состоянии по республиканской сети до 100 процентов, по дорогам местной сети - до 95 процентов. Сегодня в нормативном состоянии находится 90 процентов дорог республиканской сети, 80 процентов дорог местной сети", - сообщил Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе.



Альберт Рау уточнил, что в этом вопросе есть сомнительные моменты, которые ранее мажилисмены поднимали в своих депутатских запросах, а также слышали жалобы граждан.



"Требуется строительство и реконструкция почти 12 тысяч километров республиканских автодорог. А это почти 50 процентов дорог республиканского значения. Хотя мы говорим, что мы приближаемся к 90 процентам. Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, Казахстан занимает 93-е место среди 141 страны мира по показателю качества дорог. Кения и Танзания выше нас.



В национальном проекте "Сильные регионы - драйвер развития страны" декларируется доведение доли автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2025 году до 100 процентов. Здесь сомнения возникают, потому что к половине мы не приступали, у нас только в таком подвешенном состоянии. Есть дорога республиканского значения Жезказган - Аркалык, так на некоторых участках это грейдер простой. Твердого покрытия нет на отдельных участках, хотя это центральная дорога, которая соединяет юг с центром и севером", - указал депутат Альберт Рау.



В том же ключе он отметил вопросы реконструкции автодороги Караганда - Успенка - граница России и строительство автодороги Шалкар – Бозо – граница Узбекистана. А к реализации транспортного коридора Центр - Запад на трассе Астана - Коргалжын - Торгай - Ыргыз, по словам депутата, еще даже не приступали, хотя три миллиарда тенге из республиканского бюджета на проектирование уже затрачено.



Рау указал, что за последние шесть лет на ремонт дорог выделено 800 миллиардов тенге. В этом году из республиканского бюджета планируют потратить 300 миллиардов тенге, а из местных - еще 93 миллиарда.



"По данным МИИР, в удовлетворительном состоянии 80 процентов дорог местного значения. Однако проведенный анализ показал, что лишь 18 тысяч километров, или 26 процентов, местных дорог имеют асфальтобетонное покрытие. Возникает вопрос: 74 процента местных дорог с покрытием из гравия, щебенки и грунта, как вообще этот показатель считался? Надо пересмотреть оценку качества дорог в части неотнесения дорог из гравия, щебня и грунта к дорогам в удовлетворительном состоянии. И тогда мы получим реальную картину", - заявил депутат.