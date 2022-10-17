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В Казахстане домашний скот планируют маркировать светоотражающей аэрозолью

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 11:14
В Казахстане домашний скот планируют маркировать светоотражающей аэрозолью
Фото: Zakon.kz
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали о мерах, предпринимаемых для повышения безопасности на трассах. К примеру, хозяев домашних животных, проживающих близ дорог, обеспечат баллончиками с краской и светоотражающими лентами, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, по стране на трассах насчитывается более 300 аварийно-опасных участков. Чаще всего причиной ДТП является появление на проезжей части домашних животных.

- Хозяев животных (живущих близ республиканских автодорог) оснаcтят светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающей аэрозолью, - сообщили в пресс-служба МИИР РК.

Кроме того, как сказано в сообщении ведомства, будет увеличено количество шумовых полос.

- Также установят дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения, - сообщили в пресс-служба МИИР РК.

Вместе с тем, уточнили в пресс-службе, продолжится и разъяснительная работа.

В сентябре на 18-м километре трассы Усть-Каменогорск – Алматы в районе села Айыртау произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте погибли водитель и лошадь.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kot_85
 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 12:45
Да не поможет это! Было уже! И ленты вешали, и краской метили... Пока штрафовать не начнут хозяев скота, как это предписывают ПДД РК, так люди и будут страдать, погибать. Чиновники делают ВСЁ, для того чтоб НИЧЕГО не делать.
 
 

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