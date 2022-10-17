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Facebook, Тwitter, WhatsApp находятся вне юрисдикции Казахстана – МВД

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 14:40
Facebook, Тwitter, WhatsApp находятся вне юрисдикции Казахстана – МВД
Фото из открытых источников
Астана. 17 октября. КазТАГ - Facebook, Тwitter, WhatsApp и другие социальные сети находятся вне юрисдикции Казахстана, сообщил министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов.

«Существуют проблемные вопросы, связанные с использованием социальных сетей, которые служат площадкой для распространения противоправной информации (Facebook, Тwitter, ВКонтакте, Одноклассники и т.д.), а также мессенджеров (WhatsApp, Viber, Line и т.д.), открытых для свободного пользования. Указанные ресурсы находятся вне юрисдикции Республики Казахстан, какая-либо информация об интересующих пользователях может быть получена по международному запросу», - сообщил Ахметжанов в ответе на запрос мажилиса парламента.

При этом он отметил, что Казахстан с 2018 года работает над присоединением к Будапештской Конвенции Совета Европы по компьютерным преступлениям.

«В этой связи, в целях расширения механизмов обмена информацией и взаимодействия правоохранительных органов по противодействию киберпреступности, заинтересованными государственными органами (МВД, ГП, КНБ, МЦРОАП, МЮ, МИД) с 2018 года проводятся мероприятия по присоединению Казахстана к Будапештской Конвенции Совета Европы по компьютерным преступлениям (Будапешт, 2001г.). На сегодняшний день Конвенция является единственным международным актом, обеспечивающим международное сотрудничество в предоставлении компетентным органам таких прав, как выемка компьютерной системы, изготовление и конфискация копий компьютерных данных, 3 обеспечение целостности и сохранности электронных данных, относящихся к делу, блокирование компьютерных данных и т.д.», - отметил министр.

Кроме того, по его словам, в настоящее время государствами-членами ООН проводится работа по разработке всеобъемлющей международной конвенции касательно противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.


Источник: kaztag.kz
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