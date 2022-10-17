«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Октября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 463.92 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Голые мигранты: в ООН осудили ситуацию на границе между Грецией и Турцией

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 15:51
Голые мигранты: в ООН осудили ситуацию на границе между Грецией и Турцией
Фото:unhcr.org
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) осудило обнаружение 92 голых мигрантов на границе Греции и Турции в минувшие выходные, передает Tengrinews.kz.

В Организации Объединенных Наций отреагировали, опубликовав заявление на странице в Twitter, в котором говорится, что они "глубоко обеспокоены" обнаружением почти 100 обнаженных мужчин на границе между Грецией и Турцией.

"Мы осуждаем такое жестокое и унижающее достоинство обращение и призываем к полному расследованию этого инцидента", - заявили в Агентстве ООН по делам беженцев.

Турция и Греция обвиняют друг друга в сложившейся ситуации. Так, министр миграции и убежища Греции Нотис Митарачи опубликовал фотографию, на которой, как он подразумевает, были некоторые из 92 мигрантов недалеко от северной границы Греции с Турцией.

"Поведение Турции по отношению к 92 мигрантам, которых мы сегодня спасли на границе, - это позор для цивилизации. Мы ожидаем, что Анкара расследует инцидент и, наконец, защитит свои границы с ЕС", - заявил Нотис Митарачи.

По данным греческих властей, расследование, проведенное ими и должностными лицами пограничного агентства ЕС Frontex, нашло доказательства того, что мигранты в основном из Афганистана и Сирии пересекли реку Эврос и попали на греческую территорию на резиновых лодках из Турции. Сами мужчины якобы рассказали полиции и офицерам Frontex, что турецкие власти заставили их сесть в три автомобиля, которые доставили их к границе, и заставляли раздеваться догола перед посадкой.

Турция отрицает свою причастность к инциденту. Со своей стороны Фахреттин Алтун, глава управления связи Турции и главный пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана, назвал обвинения "беспочвенными и необоснованными" в серии твитов.

"Греция еще раз показала всему миру, что она даже не уважает достоинство этих угнетенных людей, опубликовав фотографии депортированных ею беженцев, вымогая их личные вещи", - добавил Фахреттин Алтун.

Также со стороны турецких политиков прозвучали утверждения, что при раздувании этой скандальной истории греческая сторона использовала старые фото, относящиеся еще к 2019 году.

Стоит отметить, что Анкара регулярно обвиняет Афины в том, что они жестоко отталкивают мигрантов, въезжающих в страну по суше и по морю, а Греция обвиняет Турцию в том, что она "проталкивает" мигрантов, чтобы оказать давление на ЕС.

Сама Греция оказалась в центре миграционного кризиса в Европе в середине 2010-х годов, когда миллионы беженцев и мигрантов из Сирии, Афганистана и Ирака прибыли на континент. С тех пор власти страны заняли жесткую позицию, отвергая просьбы Турции и международных организаций пропустить больше мигрантов через свои границы.

Греция призвала Турцию соблюдать соглашение 2016 года с Европейским союзом, в котором Анкара согласилась сдерживать поток мигрантов в Европу в обмен на миллиарды евро помощи. Кроме того, Афины планируют вскоре расширить 40-километровую стену вдоль границы с Турцией, чтобы предотвратить новый приток людей.

Ранее Турция пригрозила упреждающими действиями, если Афины не выполнят требование о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика