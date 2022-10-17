Голые мигранты: в ООН осудили ситуацию на границе между Грецией и Турцией

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) осудило обнаружение 92 голых мигрантов на границе Греции и Турции в минувшие выходные, передает Tengrinews.kz.
В Организации Объединенных Наций отреагировали, опубликовав заявление на странице в Twitter, в котором говорится, что они "глубоко обеспокоены" обнаружением почти 100 обнаженных мужчин на границе между Грецией и Турцией.
"Мы осуждаем такое жестокое и унижающее достоинство обращение и призываем к полному расследованию этого инцидента", - заявили в Агентстве ООН по делам беженцев.
Турция и Греция обвиняют друг друга в сложившейся ситуации. Так, министр миграции и убежища Греции Нотис Митарачи опубликовал фотографию, на которой, как он подразумевает, были некоторые из 92 мигрантов недалеко от северной границы Греции с Турцией.
"Поведение Турции по отношению к 92 мигрантам, которых мы сегодня спасли на границе, - это позор для цивилизации. Мы ожидаем, что Анкара расследует инцидент и, наконец, защитит свои границы с ЕС", - заявил Нотис Митарачи.
По данным греческих властей, расследование, проведенное ими и должностными лицами пограничного агентства ЕС Frontex, нашло доказательства того, что мигранты в основном из Афганистана и Сирии пересекли реку Эврос и попали на греческую территорию на резиновых лодках из Турции. Сами мужчины якобы рассказали полиции и офицерам Frontex, что турецкие власти заставили их сесть в три автомобиля, которые доставили их к границе, и заставляли раздеваться догола перед посадкой.
Турция отрицает свою причастность к инциденту. Со своей стороны Фахреттин Алтун, глава управления связи Турции и главный пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана, назвал обвинения "беспочвенными и необоснованными" в серии твитов.
"Греция еще раз показала всему миру, что она даже не уважает достоинство этих угнетенных людей, опубликовав фотографии депортированных ею беженцев, вымогая их личные вещи", - добавил Фахреттин Алтун.
Также со стороны турецких политиков прозвучали утверждения, что при раздувании этой скандальной истории греческая сторона использовала старые фото, относящиеся еще к 2019 году.
Стоит отметить, что Анкара регулярно обвиняет Афины в том, что они жестоко отталкивают мигрантов, въезжающих в страну по суше и по морю, а Греция обвиняет Турцию в том, что она "проталкивает" мигрантов, чтобы оказать давление на ЕС.
Сама Греция оказалась в центре миграционного кризиса в Европе в середине 2010-х годов, когда миллионы беженцев и мигрантов из Сирии, Афганистана и Ирака прибыли на континент. С тех пор власти страны заняли жесткую позицию, отвергая просьбы Турции и международных организаций пропустить больше мигрантов через свои границы.
Греция призвала Турцию соблюдать соглашение 2016 года с Европейским союзом, в котором Анкара согласилась сдерживать поток мигрантов в Европу в обмен на миллиарды евро помощи. Кроме того, Афины планируют вскоре расширить 40-километровую стену вдоль границы с Турцией, чтобы предотвратить новый приток людей.
Ранее Турция пригрозила упреждающими действиями, если Афины не выполнят требование о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря.
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