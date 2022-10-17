Видео с "перевертышем" в центре Алматы обсуждают в Сети

В сети обсуждают экшн-видео с "перевертышем", передает корреспондент Tengrinews.kz. Судя по кадрам, запись была сделана на площади Астана (Старая площадь) в Алматы в ночное время.На видео машина едет на большой скорости, затем переворачивается несколько раз на полном ходу. При этом там присутствуют полицейские машины.Как выяснилось, это проходят съемки полнометражного художественного фильма под рабочим названием "Беркут" о подразделениях специального назначения Национальной гвардии."Это уже третий по счету военный фильм о Национальной гвардии РК, который снимает отечественная кинокомпания "АЮ Синема". Режиссер-постановщик фильма - Данияр Ибрагимов, известный в казахстанской кинематографии как генеральный продюсер военных кинокартин "Шестой пост" и "Казбат". Данный фильм является дебютом в его режиссерском творчестве", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.Продюсерская работа по военным сценам возложена на ветерана спецназа, обладателя крапового берета и боевого офицера Камала Жаксылыкова. Вторым продюсером выступает Ильяс Етекбаев, а линейным продюсером - ветеран боевых действий Сабыржан Сулейменов. Оператором фильма является Азамат Дулатов, снимавший такие картины, как "Холостяк", "Любовь всегда в моем сердце", "Куляш" и другие. В главных ролях играют известные молодые актеры Санжар Мади, Даурен Сергазин и Асылхан Толепов. В фильме также играет известный певец и музыкант Галымжан Молданазар. Картину начали снимать 30 сентября."Локации для проекта выбраны в живописных местах Иле-Алатауского национального парка и на берегу реки Или. Кроме того, имеются сложные постановочные съемки в городах Алматы и Конаев. Картина основана на реальных событиях. Сценарий прописан вокруг трех героев, которые проходят жесточайшие испытания, чтобы получить право ношения символа спецназа - крапового берета. В основу сюжета фильма взяты оперативно-разыскные мероприятия плюс герои, которые были участниками реальных событий", - добавили в пресс-службе Национальной гвардии.