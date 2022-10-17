Китай прекращает поставки сжиженного природного газа в Европу - Bloomberg

Власти Китая приказали государственным импортерам газа прекратить перепродажу сжиженного природного газа покупателям в Европе и Азии, чтобы обеспечить собственные запасы в отопительный сезон. Об этом Bloomberg рассказали осведомленные собеседники, которые просили не называть их имен, передает Tengrinews.kz.
Главный орган экономического планирования КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам - попросила PetroChina Co., Sinopec и Cnooc Ltd. удержать зимние грузы для внутреннего использования, говорят осведомленные в этом вопросе источники.
Отмечается, что хотя продажи СПГ "отчасти принесли некоторое облегчение" европейским покупателям, быстрое пополнение запасов и рекордно высокие расходы на логистику также снизили привлекательность перепродажи СПГ из Китая.
Европейские страны, снижая зависимость от газа из России, поставлявшегося по трубопроводам, в последние месяца наращивали импорт СПГ. На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что Евросоюз за девять месяцев 2022 года увеличил импорт российского СПГ на 50 процентов к прошлогодним показателям за тот же период до 15 миллиардов кубометров.
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