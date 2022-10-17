«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Октября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.92 KZT
  • €1 = 461.24 KZT
  • 1 RUB = 7.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Плохую работу интернета объяснили в "Казахтелекоме"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:06
Плохую работу интернета объяснили в "Казахтелекоме"
Фото из открытых источников
В "Казахтелекоме" объяснили причины масштабных сбоев в интернете. С утра казахстанцы жаловались на слабую работу сети - многие процессы и сервисы не загружались, не проходила оплата, не открывались сайты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам специалистов, неполадки вызваны сбоями в работе программного обеспечения платформы. Их устранение продолжается до сих пор.

"Сегодня в первой половине дня произошел сбой в работе программного обеспечения платформы, от которой зависит функционирование услуг телефонии. В настоящее время специалисты компании предпринимают все усилия для оперативного устранения технического сбоя и восстановления сервисов телефонии по Казахстану. Компания приносит извинения своим клиентам за неудобства", - прокомментировала директор департамента коммуникаций АО "Казахтелеком" Сара Бакирова.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика