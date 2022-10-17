Плохую работу интернета объяснили в "Казахтелекоме"

В "Казахтелекоме" объяснили причины масштабных сбоев в интернете. С утра казахстанцы жаловались на слабую работу сети - многие процессы и сервисы не загружались, не проходила оплата, не открывались сайты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



По словам специалистов, неполадки вызваны сбоями в работе программного обеспечения платформы. Их устранение продолжается до сих пор.



"Сегодня в первой половине дня произошел сбой в работе программного обеспечения платформы, от которой зависит функционирование услуг телефонии. В настоящее время специалисты компании предпринимают все усилия для оперативного устранения технического сбоя и восстановления сервисов телефонии по Казахстану. Компания приносит извинения своим клиентам за неудобства", - прокомментировала директор департамента коммуникаций АО "Казахтелеком" Сара Бакирова.