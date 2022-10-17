Самолет упал на жилой многоэтажный дом в России

Над городом Ейском в Краснодарском крае потерпел крушение самолет, сообщает Zakon.kz.ЧП произошло вечером 17 октября, пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!Очевидцы утверждают, что на месте падения продолжаются взрывы.Как пишет Telegram-канал Baza, упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.Эту информацию уже подтвердили в Минобороны РФ и добавили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.Самолет летел с боезапасом и упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице.ТАСС приводит слова одного из жителей города, что в этом жилом здании девять этажей. По словам очевидцев, дом горит с первого по девятый этаж.На месте аварии работают две бригады скорой. Детонирующие боеприпасы и сильное задымление мешают пожарным приблизиться к жилому дому. Информация о погибших и пострадавших уточняется.Пилоты самолета успели катапультироваться. По словам очевидцев, они живы, приземлились у 7-й школы.