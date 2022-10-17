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Появились данные о числе погибших при падении военного самолета в российском Ейске

Просмотров:322 Опубликовано: Вчера, 22:39
Появились данные о числе погибших при падении военного самолета в российском Ейске
Фото из открытых источников
Появились данные о числе погибших при падении военного самолета в российском Ейске Появились данные о числе погибших при падении военного самолета в российском Ейске.

МЧС России сообщает о двух погибших и 15 пострадавших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске, после чего загорелся 9-этажный дом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальные СМИ.

Трое детей находятся в тяжелом состоянии. В Ейской центральной районной больнице развернули 8 операционных и 11 коек реанимации для пострадавших при пожаре.

В краевом оперштабе рассказали, что в пострадавшем доме проживает 600 человек. Власти распорядились установить местонахождение каждого. Сотрудники МЧС смогли зайти в здание и сейчас обходят квартиры.

Президент России Владимир Путин поручил вылететь на место трагедии главе МЧС, министру здравоохранения и губернатору Краснодарского края, а также оказать всю необходимую помощь жителям дома.


Источник: Tengrinews.kz
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