Появились данные о числе погибших при падении военного самолета в российском Ейске Появились данные о числе погибших при падении военного самолета в российском Ейске.



МЧС России сообщает о двух погибших и 15 пострадавших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске, после чего загорелся 9-этажный дом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальные СМИ.



Трое детей находятся в тяжелом состоянии. В Ейской центральной районной больнице развернули 8 операционных и 11 коек реанимации для пострадавших при пожаре.



В краевом оперштабе рассказали, что в пострадавшем доме проживает 600 человек. Власти распорядились установить местонахождение каждого. Сотрудники МЧС смогли зайти в здание и сейчас обходят квартиры.



Президент России Владимир Путин поручил вылететь на место трагедии главе МЧС, министру здравоохранения и губернатору Краснодарского края, а также оказать всю необходимую помощь жителям дома.