Куат Хамитов возмущен: сколько на самом деле получат медалисты ЧМ по дзюдо

Стали известны суммы премиальных казахстанских медалистов чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте, передает Tengri Sport. Ранее спортсмены узнали суммы призовых от организаторов турнира.
Бронзовыми медалистами старта стали Абиба Абужакынова (до 48 килограммов) и Елдос Сметов (до 60 килограммов). Они получат по пять с половиной миллионов тенге.
Согласно постановлению правительства Казахстана спортсменам, которые заняли третьи места на чемпионатах мира по олимпийскому виду спорта, полагается по пять тысяч долларов (около двух миллионов 377 тысяч тенге).
По три тысячи долларов (около миллиона 426 тысяч тенге) получат тренеры спортсменов.
Ранее казахстанские дзюдоисты обеспечили себя выплатами еще по восемь тысяч евро (около трех миллионов 700 тысяч тенге) от оргкомитета турнира.
О ситуации накануне критично высказался известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов, который возмутился суммами выплат медалистам чемпионатов мира.
"Дарить такую сумму для медалистов чемпионата мира - это позор! Для некоторых спортсменов это может быть первая и последняя победа", - сказал он.
Добавим, что чемпионат мира по дзюдо прошел в Ташкенте, а Абужакынова со Сметовым стали единственными медалистами из Казахстана.
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