«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Октября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.92 KZT
  • €1 = 461.24 KZT
  • 1 RUB = 7.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Крушение самолета в российском Ейске: число погибших выросло до 13 человек

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 08:36
Крушение самолета в российском Ейске: число погибших выросло до 13 человек
Фото из открытых источников
Крушение самолета в российском Ейске: число погибших выросло до 13 человек Крушение самолета в российском Ейске: число погибших выросло до 13 человек.

Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске, после чего загорелся 9-этажный дом, выросло до 13 человек. Об этом сообщили в Минздраве России, передает Tengrinews.kz.

"После разбора завалов спасателями МЧС в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 06:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в Минздраве.

В МЧС России пояснили, что о гибели троих стало известно сразу, а тела десяти человек нашли позже под завалами дома.

"За время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы", - пояснили в ведомстве.

Ранее по факту авиакатастрофы в минобороны РФ заявили, что при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34.

"Самолет упал в черте города Ейска. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34, во дворе одного из жилых кварталов, произошло возгорание топлива самолета", - говорится в сообщении военного ведомства.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика