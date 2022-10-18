Крушение самолета в российском Ейске: число погибших выросло до 13 человек Крушение самолета в российском Ейске: число погибших выросло до 13 человек.



Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске, после чего загорелся 9-этажный дом, выросло до 13 человек. Об этом сообщили в Минздраве России, передает Tengrinews.kz.



"После разбора завалов спасателями МЧС в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 06:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в Минздраве.



В МЧС России пояснили, что о гибели троих стало известно сразу, а тела десяти человек нашли позже под завалами дома.



"За время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы", - пояснили в ведомстве.



Ранее по факту авиакатастрофы в минобороны РФ заявили, что при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34.



"Самолет упал в черте города Ейска. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34, во дворе одного из жилых кварталов, произошло возгорание топлива самолета", - говорится в сообщении военного ведомства.