Крушение самолета в российском Ейске: число погибших выросло до 13 человек Крушение самолета в российском Ейске: число погибших выросло до 13 человек.
Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске, после чего загорелся 9-этажный дом, выросло до 13 человек. Об этом сообщили в Минздраве России, передает Tengrinews.kz.
"После разбора завалов спасателями МЧС в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 06:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в Минздраве.
В МЧС России пояснили, что о гибели троих стало известно сразу, а тела десяти человек нашли позже под завалами дома.
"За время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы", - пояснили в ведомстве.
Ранее по факту авиакатастрофы в минобороны РФ заявили, что при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34.
"Самолет упал в черте города Ейска. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34, во дворе одного из жилых кварталов, произошло возгорание топлива самолета", - говорится в сообщении военного ведомства.
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