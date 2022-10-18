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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Головкину официально назначили следующего соперника

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:38
Головкину официально назначили следующего соперника
Фото: Instagram/gggboxcing
Казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KО) по решению двух боксерских ассоциации WBA и IBF обязан провести защиту титулов. В соперники предоставлен бразильский боксер Эскива Фалькао (30-0, 20 KO), сообщает Zakon.kz.

Как передает BoxingScene, WBA и IBF пришли к единому мнению относительно Головкина, который является обладателем титула в среднем весе этих двух организаций. Оппонировать казахстанцу в следующем бою должен претендент номер один по версии IBF Эскива Фалькао из Бразилии.

Решение принято в то время, когда заканчивался 30-дневный крайний срок для Головкина, чтобы обсудить условия со вторым обладателем титула WBA в среднем весе Эрисланди Ларой. Не побежденный Фалькао уже дал свой первый комментарий по встрече с GGG.

- Моя мечта стать чемпионом мира близка, - сказал Эскива Фалькао.

В свою очередь Геннадий Головкин пока ничем не ответил. Все в ожидании, что после решения IBF и WBA начнутся переговоры данного поединка.


Источник: zakon.kz
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