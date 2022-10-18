Головкину официально назначили следующего соперника

Казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KО) по решению двух боксерских ассоциации WBA и IBF обязан провести защиту титулов. В соперники предоставлен бразильский боксер Эскива Фалькао (30-0, 20 KO), сообщает Zakon.kz.



Как передает BoxingScene, WBA и IBF пришли к единому мнению относительно Головкина, который является обладателем титула в среднем весе этих двух организаций. Оппонировать казахстанцу в следующем бою должен претендент номер один по версии IBF Эскива Фалькао из Бразилии.



Решение принято в то время, когда заканчивался 30-дневный крайний срок для Головкина, чтобы обсудить условия со вторым обладателем титула WBA в среднем весе Эрисланди Ларой. Не побежденный Фалькао уже дал свой первый комментарий по встрече с GGG.



- Моя мечта стать чемпионом мира близка, - сказал Эскива Фалькао.



В свою очередь Геннадий Головкин пока ничем не ответил. Все в ожидании, что после решения IBF и WBA начнутся переговоры данного поединка.