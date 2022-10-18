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Сколько иностранных авто может попасть под легализацию в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Сколько иностранных авто может попасть под легализацию в Казахстане
Фото из открытых источников
По данным МВД, в Казахстане могут зарегистрировать более 300 тысяч иностранных автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министр внутренних дел прокомментировал ситуацию по легализации иностранных автомобилей. Марат Ахметжанов напомнил, что в недавнем Послании Президент разрешил упрощенный порядок въезда иностранных транспортных средств в Казахстан до 1 сентября.

Ранее в МВД рассказали, что граждане будут уплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации уплачиваться не будет, отметили в ведомстве.

В кулуарах заседания правительства журналисты уточнили у министра внутренних дел, сколько автомобилей уже оформлено в упрощенном порядке.

"Для реализации этого нам необходимо разработать законодательство и внести изменения в два закона. Это Налоговый и Экологический кодексы. Наши коллеги готовят законопроекты. Когда они будут готовы, мы примем правовой акт. К 1 сентября в Казахстан прибыло более 300 тысяч иномарок. После принятия закона приступим к работе (регистрации транспортных средств в упрощенном порядке - прим.)", - заявил министр.

Также глава МВД ответил, когда будет принят соответствующий законопроект.

"Мы не разрабатываем законопроект, этим занимаются мои коллеги. Соответствующие изменения в Налоговый и Экологический кодексы готовятся компетентными министерствами. Президент дал поручение, которое планируется принять до 1 января 2023 года. После того как закон будет принят, мы подготовим соответствующие правила по легализации транспортных средств", - пояснил министр.

Ранее в МВД рассказали, какие автомобили, завезенные до 1 сентября, не попадут под легализацию.


Источник: Tengrinews.kz
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