Сколько иностранных авто может попасть под легализацию в Казахстане

По данным МВД, в Казахстане могут зарегистрировать более 300 тысяч иностранных автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр внутренних дел прокомментировал ситуацию по легализации иностранных автомобилей. Марат Ахметжанов напомнил, что в недавнем Послании Президент разрешил упрощенный порядок въезда иностранных транспортных средств в Казахстан до 1 сентября.
Ранее в МВД рассказали, что граждане будут уплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации уплачиваться не будет, отметили в ведомстве.
В кулуарах заседания правительства журналисты уточнили у министра внутренних дел, сколько автомобилей уже оформлено в упрощенном порядке.
"Для реализации этого нам необходимо разработать законодательство и внести изменения в два закона. Это Налоговый и Экологический кодексы. Наши коллеги готовят законопроекты. Когда они будут готовы, мы примем правовой акт. К 1 сентября в Казахстан прибыло более 300 тысяч иномарок. После принятия закона приступим к работе (регистрации транспортных средств в упрощенном порядке - прим.)", - заявил министр.
Также глава МВД ответил, когда будет принят соответствующий законопроект.
"Мы не разрабатываем законопроект, этим занимаются мои коллеги. Соответствующие изменения в Налоговый и Экологический кодексы готовятся компетентными министерствами. Президент дал поручение, которое планируется принять до 1 января 2023 года. После того как закон будет принят, мы подготовим соответствующие правила по легализации транспортных средств", - пояснил министр.
Ранее в МВД рассказали, какие автомобили, завезенные до 1 сентября, не попадут под легализацию.
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