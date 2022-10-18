Илон Маск отказался от финансирования Пентагона для работы Starlink в Украине

BREAKING: The Pentagon is considering paying for @SpaceX's Starlink satellite network — which has been a lifeline for Ukraine — from a fund that has been used to supply weapons & equipment over the long term, according to two U.S. officials. @elonmusk https://t.co/Rx3hJaZ3T7 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 17, 2022

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что отказался от финансирования Пентагона для оплаты работы спутниковой системы Starlink в Украине, передает Tengrinews.kz.Об этом Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter."SpaceX уже отозвала запрос о финансировании", - заявил Маск в ответ на публикацию о том, что Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink в Украине.Он рассказал, что в Украину отправили больше 25 тысяч спутников, однако оплатили обслуживание лишь около 10 тысяч аппаратов.В американском военном ведомстве ранее сообщили, что рассматривают возможность выделения средств для обеспечения работы в Украине системы спутниковой связи Starlink. Как отметила газета Politico, ссылаясь на свои источники, оборонное ведомство США готово финансировать функционирование системы спутниковой связи Starlink на территории Украины. Средства для этого предполагалось выделить из программы Инициативы содействия безопасности Украины.На прошлой неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink в Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink в Украине.Напомним, непосредственно после начала войны в Украине, в феврале 2022 года, Илон Маск бесплатно предоставил Киеву терминалы спутникового интернета Starlink. Они дают доступ к высокоскоростному интернету в местах, где он иначе недоступен, и позволяют украинской армии, кроме прочего, координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками.