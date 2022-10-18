Два населенных пункта появятся в Атырауской области на границе с Россией

В Курмангазинском районе Атырауской области, расположенном на границе с Российской Федерацией, появятся два населенных пункта, передает ИА «NewTimes.kz».
«В Курмангазинском сельском округе Курмангазинского района завершено строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строительства двух населенных пунктов. По плану проект рассчитан на 468 земельных участков, которые будут предоставляться для строительства жилья физическим лицам, стоящим в очереди в районном центре», − сообщила МИА «Казинформ» пресс-служба акима Курмангазинского района.
В настоящее время по программе «Нұрлы жер» на 468 земельных участках проложено 13,1 километра внутрипоселковых дорог, 41,4 километра электроосвещения, 27,4 километра водопровода и 21,4 километра газопровода.
«Стоимость проекта — 1 млрд 550 млн 645 тыс тенге. В райцентре Курмангазы с 2016 года в очереди на получение земли стоит около 2 тысяч заявителей. В настоящее время 60 заявителей уже получили полагающиеся им участки земли. Далее земля будет предоставлена следующим по очереди 120 жителям. Таким образом, эта работа будет проведена поэтапно», — сказал исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нугманов.
Новые населенные пункты района будут называться Болашақ и Шипажай.
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