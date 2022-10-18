Стюардесса раскрыла секретные фразы бортпроводников

Российская стюардесса раскрыла значение нескольких слов из сленга бортпроводников, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Lenta.ru.В интервью YouTube-каналу "Раскадровка" девушка рассказала, что детей, которые летают без сопровождения родителей, называют "умками"."Мы несем за ребенка ответственность в самолете. Родители эту услугу заказывают, и они знают, что ребенок под присмотром", - уточнила девушка.Под "березкой" принято подразумевать торговлю сопутствующими товарами на борту, а также это обозначение самого члена экипажа, который обслуживает пассажиров и предлагает им что-то приобрести в полете."Пассажиров мы называем "паксы". Сокращенно от passengers, по-русски так получается. Самолеты, наши аэробусы, мы называем "арбузы", - пояснила сотрудница авиакомпании.