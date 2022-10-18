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На вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто ответили в МВД

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 18:33
На вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто ответили в МВД
Фото из открытых источников
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев ответил на вопрос о пересмотре запрета тонировки на стеклах автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время брифинга в СЦК журналисты поинтересовались, не планируют ли в ведомстве в ближайшее время пересмотреть вопрос о запрете тонировки машин. И существует ли научное обоснование необходимости запрещать тонировку.

"Научное обоснование МВД не проводит, но запрет на тонировку так и действует. На передних стеклах, на передних боковых стеклах, лобовых запрещается тонирование стекол. Задние боковые, заднее лобовое - разрешается. Это, конечно, в каком году точно ввели эту норму... Тогда учитывалось то, что многие водители не соблюдали ПДД: ремень безопасности, использование сотового телефона, обнаружение на переднем пассажирском месте детей, то есть водители везли своих детей с нарушением ПДД. Думаю, были и другие причины", - пояснил Жандос Мураталиев.


Источник: Tengrinews.kz
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